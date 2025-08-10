clear sky
БРОЈЕВИ КОЈИ ЛЕЧЕ Сазнајте шта ваш датум рођења говори о здрављу и болестима које носите у генима

10.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com
нумерологија
Фото: ChatGTP/илустрација

Нумеромедицина, односно тумачење здравствених питања кроз нумерологију, показала се врло ефикасна.

На основу кода рођења можемо предвидети разне догађаје, а међу њима су и периоди болести.

Неки нумеролози уопште не користе генерацијски број сматрајући га неважним што је потпуно погрешно, јер ће нам управо генерацијски број указати на болести које се преносе генетиком. Зато у тумачењу можемо кренути од њега, а затим се концентрисати на лични број који нам говори о већини предиспозиција за болести током живота.

На крају користимо биоритмички број, али не као такав, већ на њега додајемо број године у којој се налазимо и добијамо годишњи број како бисмо сазнали потенцијалне опасности у тој години.

Рачунање кода рођења

Код рођења се састоји од 3 броја, биоритмички, генерацијског и личног броја. Узмимо пример: 13.10.1978.

Биоритмички број: Добијамо га сабирањем дана и месеца рођења и свођењем на једноцифрени број.

13+10=23       2+3=5

Генерацијски број: Рачунамо га сабирањем цифара у години рођења и свођењем на једноцифрени број.

1+9+7+8=25   2+5=7

Лични број: Добија се сабирањем биоритмичког и генерацијског броја или пак сабирањем свих цифара у датуму рођења и свођењу на једноцифрени број.

5+7=12           1+2=3 или         1+3+1+0+1+9+7+8=30         3+0=3

Значење бројева у нумеромедицини

Број 1

Болести: Срце и крвни притисак, циркулација кичма, очи-десно око код мушкарца и лево код жене, очни притисак.

Енергетске боје: златна, жута, бела.

Срећан дан: недеља

Број 2

Болести: Подручје грудног коша, желудац, очи – десно око код жене и лево код мушкарца, хормони, ниво шећера у крви код мушкарца, репродуктивни органи код жене, задржавање течности (остали бројеви указују где у телу).

Енергетске боје: сребрна, зелена.

Срећан дан: понедељак

Број 3

Болести: Јетра, гуштерача, жуч, слезена, бедра, кукови, повишена масноћа у крви због начина исхране.

Енергетске боје: светло плава, бела.

Срећан дан: четвртак

Број 4

Болести: Кости, зглобови с нагласком на колена, зуби, кожа, пробава.

Енергетске боје: бела, сива, црна.

Срећан дан: субота

Број 5

Болести: Рамена, руке, плућа, нервна обољења.

Енергетске боје: плава, жута, наранџаста.

Срећан дан: среда.

Број 6

Болести: Уста, грло, гласнице, бубрези, бешика, гуштерача, штитна жлезда, кожа.

Енергетске боје: плава, жута, зелена.

Срећан дан: петак

Број 7

Болести: Већина проблема креће с психичке разине, честа појава хипохондрије, лимфа, потколенице, зглобови.

Енергетске боје: небеско плава, смеђа.

Срећан дан: среда.

Број 8

Болести: Све што спада под подручје главе (очи, нос, мигрене, вратни део кичме…) циркулација и крвни притисак, регулација телесне температуре, репродуктивни органи.

Енергетске боје: црвена, наранџаста, смеђа.

Срећан дан: уторак.

Број 9

Болести: Психичка обољења и пороци, кичма и стопала, јетра, циркулација, желудац, цисте, малигна обољења.

Енергетске боје: љубичаста, тамно плава, бела.

Срећан дан: петак

Направите своју нумеролошку амајлију

У неколико корака можете направити ову једноставну, али врло ефикасну амајлију. Исеците правоугаони комад природне тканине (памук, лан) која је у вашој енергетској боји. Оловком или фломастером исте боје на средини тканине написати свој срећан дан, а испод тога свој код рођења.

Тканину преклопити и ушити са страна да се добије “џепић” с отвореним врхом. У тај ,,џепић” је пожељно ставити одређено драго камење да би се поспешио рад амајлије. Оникс блокира негативну енергију, цитрин доноси финансијско побољшање, а аметист или розенкварц треба да носе они који желе да привуку љубав у свој живот.

Могу се додати и одређене биљке с истим деловањем као и драго камење. Маховина за новац, ловор за пословни успех, латице руже за љубав… Ову амајлију носити увек уз себе на левој страни. Стављати под јастук ради болег и мирнијег сна, пише Aura.ba.

нумерологија здравље
