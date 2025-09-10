Навика која ремети сан и додаје килограме! БУЂЕЊЕ УЗ ОДЛАГАЊЕ АЛАРМА ШТЕТНО ПО ЗДРАВЉЕ
Многи људи уживају да дуже спавају, па често бирају да одлажу аларм. Међутим, како тврде стручњаци, ова навика може негативно да утиче на здравље.
Медицинска сестра Џордан Брус на свом ТикТок профилу објавила је упозорење о одлагању аларма и коришћењу „снуз“ функције када зазвони, објашњавајући како та навика може дугорочно да наруши здравље.
Брус је појаснила да овде није реч само о недостатку сна, већ и о лошој навици.
„Буђење уз више аларма свако јутро често ремети ваш РЕМ циклус. То доводи до инерције сна, повећане поспаности, умора, промена расположења, а такође подиже ниво кортизола сваки пут када се аларм огласи“, рекла је.
Она тврди да излагање тела оваквом стресу покреће реакцију борбе или бекства, што је последица пораста кортизола.
„Буђење на тај начин више пута ујутру је веома стресно. Зато, када се аларм огласи ујутру – устаните. Немојте стално себе да трауматизујете“, објаснила је Брус.
@jordan.bruss Good sleep hygiene is a big part of my physical and mental health. I promise I would not be in the shape I am in without doing some serious research in the deep sleep department. Don't cause yourself extra physical and mental stress. Excess cortisol levels make you gain and hang on to weight. So when the alarm goes off, it's time, get up. You'll look and feel better! #fyp #sleep #sleephygiene #cortisol #cortisollevels #healthylifestyle #healthcoach #lifecoach #nursecoach ♬ original sound - Jordan
Такође, ова медицинска сестра истакла је да постоји веза између стреса и гојазности.
„Претерани ниво кортизола изазива гојење и задржавање килограма. Дакле, када се аларм огласи, време је да устанете. Изгледаћете и осећаћете се боље“, поручила је.
Кортизол је примарни хормон стреса који ваше тело производи да би вас одржало будним, тако што повећава ниво шећера у крви. Осим тога, повишени нивои кортизола доводе до повећања хормона инсулина, који складишти масти – што значи да већи стрес може подстаћи тело да таложи више масноћа, преноси LADbible.
Klix.ba