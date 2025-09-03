overcast clouds
ДИЈЕТА ПО САТИМА У СКЛАДУ СА БИОРИТМОМ Ево шта у које време треба да једете да бисте смршали без муке

03.09.2025. 20:20
Пише:
Дневник
Извор:
Атма.хр
Коментари (0)
храна
Фото: freepik ilustarcija

Није тешко хранити се у складу са биоритмом, а резултат је тај да ћете се неупоредиво боље осећати и за кратко време приметити како вам се тежина смањује сама од себе!

Већина дијета се бави тиме шта и колико треба јести да бисте смршали, а при том занемарује у које време треба узимати храну. Међутим, присталице исхране према биоритму поступају другачије: једу све, али у строго ограниченом времену, пише uspesnazena.com.

Биолошки ритмови су цикличне промене у раду организма. Сваки орган и систем органа има периоде успона и падова активности. Дакле, ако испланирате исхрану у складу са њима, храну ћете варити десет пута боље, а ваш метаболизам ће се убрзати.

За кратко време ћете приметити како вам се тежина смањује сама од себе.

сат
Фото: freepik ilustarcija

Када је најбоље јести

Од 6 до 10
Ујутро, од 6 до 10, црева и желудац су максимално активни. Управо тада је најбоље доручковати и узети јачу храну. Док припремате оброк, попијте чашу воде са кашичицом лимуновог сока и истом количином меда. Тако помажете панкреасу и јетри да се активирају.

За доручак бирајте храну богату влакнима, угљеним хидратима и беланчевинама: сир, маслац, интегрални хлеб, каше од житарица с медом и воћем.

У том периоду храна се у потпуности апсорбује и претвара у енергију.

Од 9 до 11 и од 11 до 13
У овом интервалу слезина и срце напорно раде. То је време за менталне напоре и лагану ужину.

Чај са шаком сувог воћа, јогурт с воћем или банана биће сасвим довољни.

Од 13 до 15
Тада се црева и желудац поново активирају. У организму је тада највише амилазе и протеаза – ензима који разлажу шећере и скроб.

То је време активног упијања! Да бисте задржали радну енергију, поједите оброк (око 150 г) који садржи беланчевине и влакна.

сат
Фото: freepik ilustarcija

Од 16 до 17
Активира се систем за излучивање: бешика, знојне жлезде. Сагоревање масти се повећава. Најбоље је провести овај сат без хране – идеално време за спорт.

Надокнадите течност и попијте најмање две чаше воде.

Од 17 до 19
Време за лагану вечеру, да утолите глад и опустите се. Најпогоднији избор су печено поврће, млади сир и неслађено воће.

Имајте на уму: вечера треба да буде упола мања од ручка.

После 19 сати
Органи за варење успоравају рад и ензими се готово више не луче.

Да не бисте били гладни пред спавање, попијте чашу кефира. Након тога, уносите само биљни чај.

Од 20 до 21
Почиње лучење мелатонина – хормона који припрема организам за спавање.

Помозите телу: чај од камилице, матичњака или мајчине душице смириће нервни систем и припремити вас за одмор.

Од 22 до 24
Расте концентрација мелатонина и хормона раста, који је заслужан за развој код деце и метаболизам код одраслих.

Ово је фаза активног обнављања и сагоревања масти. Ако у то време спавате и нисте се прејели увече, током ноћи можете изгубити и до 900 кцал!

