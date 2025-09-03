ДИЈЕТА ПО САТИМА У СКЛАДУ СА БИОРИТМОМ Ево шта у које време треба да једете да бисте смршали без муке
Није тешко хранити се у складу са биоритмом, а резултат је тај да ћете се неупоредиво боље осећати и за кратко време приметити како вам се тежина смањује сама од себе!
Већина дијета се бави тиме шта и колико треба јести да бисте смршали, а при том занемарује у које време треба узимати храну. Међутим, присталице исхране према биоритму поступају другачије: једу све, али у строго ограниченом времену, пише uspesnazena.com.
Биолошки ритмови су цикличне промене у раду организма. Сваки орган и систем органа има периоде успона и падова активности. Дакле, ако испланирате исхрану у складу са њима, храну ћете варити десет пута боље, а ваш метаболизам ће се убрзати.
Када је најбоље јести
Од 6 до 10
Ујутро, од 6 до 10, црева и желудац су максимално активни. Управо тада је најбоље доручковати и узети јачу храну. Док припремате оброк, попијте чашу воде са кашичицом лимуновог сока и истом количином меда. Тако помажете панкреасу и јетри да се активирају.
За доручак бирајте храну богату влакнима, угљеним хидратима и беланчевинама: сир, маслац, интегрални хлеб, каше од житарица с медом и воћем.
У том периоду храна се у потпуности апсорбује и претвара у енергију.
Од 9 до 11 и од 11 до 13
У овом интервалу слезина и срце напорно раде. То је време за менталне напоре и лагану ужину.
Чај са шаком сувог воћа, јогурт с воћем или банана биће сасвим довољни.
Од 13 до 15
Тада се црева и желудац поново активирају. У организму је тада највише амилазе и протеаза – ензима који разлажу шећере и скроб.
То је време активног упијања! Да бисте задржали радну енергију, поједите оброк (око 150 г) који садржи беланчевине и влакна.
Од 16 до 17
Активира се систем за излучивање: бешика, знојне жлезде. Сагоревање масти се повећава. Најбоље је провести овај сат без хране – идеално време за спорт.
Надокнадите течност и попијте најмање две чаше воде.
Од 17 до 19
Време за лагану вечеру, да утолите глад и опустите се. Најпогоднији избор су печено поврће, млади сир и неслађено воће.
Имајте на уму: вечера треба да буде упола мања од ручка.
После 19 сати
Органи за варење успоравају рад и ензими се готово више не луче.
Да не бисте били гладни пред спавање, попијте чашу кефира. Након тога, уносите само биљни чај.
Од 20 до 21
Почиње лучење мелатонина – хормона који припрема организам за спавање.
Помозите телу: чај од камилице, матичњака или мајчине душице смириће нервни систем и припремити вас за одмор.
Од 22 до 24
Расте концентрација мелатонина и хормона раста, који је заслужан за развој код деце и метаболизам код одраслих.
Ово је фаза активног обнављања и сагоревања масти. Ако у то време спавате и нисте се прејели увече, током ноћи можете изгубити и до 900 кцал!
Атма.хр