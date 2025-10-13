МОЖДА НИСТЕ САМО УМОРНИ Лекари откривају када умор значи нешто много озбиљније
Игноришемо га сваки дан, а један исцрпљујући симптом може указивати на рак.
Наше тело шаље сигнале када нешто није у реду, било да се ради о умору, боловима, променама расположења или другим симптомима. Многи те знакове игноришу, приписујући их свакодневном стресу или умору, а не схватају да управо такви сигнали могу бити рани симптоми озбиљних болести, укључујући рак.
Једна хуманитарна организација упозорава да врло чест симптом рака може почети већ ујутру након буђења и трајати цео дан. Ради се о исцрпљујућем умору који не пролази ни након одмора или квалитетног сна. Иако је јутарња поспаност уобичајена, и повремени умор нормална појава, стални, необјашњиви умор може бити знак за узбуну. Организација „Цанцер Research УК“ истиче да овај симптом погађа више од 65% пацијената оболелих од рака, а често се занемарује јер личи на обичан умор изазван обавезама или временским условима.
Како препознати "опасан" умор?
Ако осећате недостатак енергије, потребу за одмором и када нисте радили ништа захтевно, или ако вам је тешко да се концентришете и обављате свакодневне активности, то могу бити знаци тзв. канцерског умора. Ево на шта још треба обратити пажњу:
- осећај тескобе, туге или депресије
- бол у мишићима без физичког напора
- тешкоће са спавањем или буђењем
- осећај немоћи и недостатак даха након лаких активности (нпр. туширање, намештање кревета)
- проблеми са памћењем и концентрацијом
- губитак интересовања за хобије и се*суалну активност
- негативна осећања према себи и другима
Умор не значи увек рак
Важно је нагласити да хронични умор не мора нужно указивати на карцином. Постоје бројна друга стања која изазивају сличне симптоме, укључујући:
- анемију
- поремећај рада штитне жлезде
- дијабетес
- болести бубрега и срца
- депресију и анксиозност
- лошу исхрану и мањак физичке активности
Такође, многи лекови, укључујући антидепресиве, лекове против болова, хемотерапију и радиотерапију, могу изазвати умор, преноси "Express". Ако већ дуже време осећате необјашњиву исцрпљеност која ремети вашу дневну рутину, најбоље је да се обратите свом изабраном лекару. Само стручна дијагностика може открити прави узрок вашег стања.