ПРИЈАТЕЉСТВО, ИГРА И ЉУБАВ ПРЕМА ДУНАВУ „Штрандароши” враћају дух старих времена најлепшој плажи
Недавно такмичењe у картарошким играма које су на Штранду организовали чланови Удружења грађана „Штрандароши”, у жељи да врате спортске игре које су одржаване у прошлости, једна је од активности коју су током деценије постојања ти заљубљеници у Дунав и најуређенију летњу градску оазу предузели не би ли боравак овде свима био што пријатнији.
То је од почетка био и циљ њиховог формирања.
Један од оснивача и доскорашњи председник Удружења „Штрандароши” Мирослав Мрнуштик Микица за „Дневник” каже да су за 10 година урадили много тога у корист подизања квалитета боравка на омиљеној градској плажи, пре свега у хигијенском смислу.
– Финансирали смо адаптацију једног тоалета за особе са инвалидитетом. Такође смо за све тоалетне јединице купили и уградили сушаче за руке, јер сматрамо да је то основа хигијене, уместо пешкира – истакао је Мрнуштик, који је понео титулу почасног председника.
Идеја им је, ако буде било пара, да се поново постави велики тобоган за децу у води, а који је у давна времена постојао на овом делу Дунава.
– Размишљамо да вратимо и једну трамболину на два нивоа, која је такође била део забавне понуде у нашим данима младости. Некада су се момци који су тренирали у ДТВ „Партизан” и други спортисти баш ту окупљали, и невероватно је какви су били виртуози у скоковима. Постојали су и дрвени сплавови за сунчање у води, па ко је желео, могао је да их користи. Постојао је и метални глобус који је плутао у води, са карикама за хватање, и велики је био изазов попети се на њега. Струја воде и његова геометрија су чинили своје и било је готово немогуће, али не и недостижно, попети се на њега – присећа се наш саговорник, додајући да су им у бити то будући планови.
Поновно покретање ресторана
Народ је заинтересован да поново почне да ради дрвени ресторан који се налази на потесу од Моста слободе ка Шпицу, а који је запуштен и озбиљно нарушен.
Поднели смо предлог градоначелнику, у нади да ће га подржати. Лети има много породица с децом, али и других људи који би радије били цео дан на плажи него у кухињи. Зато би им тај ресторан добро дошао – каже почасни председник Удружења „Штрандароши” Мирослав Мрнуштик.
Штрандароши проводе време крај Дунава у свако годишње доба, јер искрена љубав не зна за границе. Плажа и зими има своје чари, а нарочито посебну драж дају златне боје јесени. А за ту идиличну слику која траје 365 дана у години, почасни председник Микица каже да је заслужно пре свега велико пријатељство и разумевање између чланова овог удружења и радника „Градског зеленила”, који су задужени за улепшавање Штранда.
– Травњаци траже одржавање, а ми се трудимо да га свако у својој улици, колико је ко у могућности, залива и освежава и на тај начин смо желели да покажемо радницима „Градског зеленила” да смо ту за њих. Свима нам је у интересу да заједно делујемо, да се подржавамо и помажемо једни другима, и заиста смо постали уигран тим, који чини све како би наш Штранд био пожељно место за одмор и релаксацију – искрено ће Мрнуштик.
Напоменуо је да су Штрандароши дали све од себе да помогну радници „Градског зеленила” Зорици Митић, која је пре неколико година током радног времена пала са мердевина док је орезивала крошњу и поломила обе руке.