АКО ПУТУЈЕТЕ У ГРЧКУ ОВО НИКАКО НЕ РАДИТЕ Српски туристи упозорили сународнике како могу бити преварени и опљачканина путу
Српски туристи имали су необичан део путовања кроз Грчку на ауто-путу када им је возач једног аутомобила константно блицао.
Они су временом схватили да им не сугерише да се помере у другу траку како би он прошао, већ је тражио помоћ.
"На аутопуту у Грчкој, не сећам се тачно где, аутомобил који је био иза нас нам је упорно блицао и ишао тик уз нас. Супруг је мислио да нешто није у реду са колима и стао је у зауставну траку.
Човек је изашао из аута и тражио му новац и заузврат давао прстење уз коментар да немају бензина. Супруг је схватио о чему се ради и одмах се вратио у кола.
После свега што се десило, кад боље размислим могло нам се свашта десити. Након што смо наставили свој пут пропратила сам да је човек наставио да блица другим аутомобилима и да су се нека кола исто зауставила као и ми", наводи се објави на "Инстаграм" страници "Грчка инфо".
Упозорио је да возачи не треба да наседају на овакве "трикове". У коментарима су поједини писали да су доживели слично искуство, а други корисник је упозорио на своје искуство које је било близу Солуна када му је блицао црни аутомобил марке "ауди А6".
"По заустављању, из возила је изашао један крупнији Ром и како нам се приближавао схватили смо о чему се ради. Кренуо је са 'селам алејкум', потом 'Сербиа' и да нам кроз одшкринут прозор гура визит карту. Рекао сам му НО, затворио прозор и отишао даље. Ја сам на ауто путу, сваки дан по 200 километара, знам за те преваре, али сам ипак насео да ме зауставе јер блицају као возило под пратњом (строб светла имају). Препорука је да се нико не зауставља, осим ако возило које им даје наредбу није искључиво са ознакама полиције", навео је он.