АМСС: ЧУВАЈТЕ СЕ ОДРОНА Кишни дан доноси невоље на путеве
БЕОГРАД: После кишног дана на путевима кроз усеке и клисуре постоји опасност од одроњавања земље и камења, зато АМСС апелује на возаче да возе пажљивије и са већим одстојањем.
"Обратите пажњу и на безбедност путара у зонама радова, прилагодите брзину актуелним изменама, а информације о тим деоницама добијамо од ЈП 'Путеви Србије'", наводи се у саопштењу АМСС.
На наплатним станицама, према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", нема задржавања возила.
Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије, путничка возила на граничним прелазима на улазу у Србију задржавају се 40 минута, а теретна возила, на излазу из Србије чекају до два сата.
На путничким терминалима (ПМВ) на граничном прелазу Прешево путничка возила на улазу у Србију задржавају се 40 минута.
На теретним терминалима (ТМВ) на излазу из Србије теретњаци чекају на граничним прелазима Батровци и Сремској Рачи до 120 минута.
На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.