БРОЈКЕ СУ ПОРАЖАВАЈУЋЕ Србија годишње губи град СВЕ МАЊЕ БЕБА, СВЕ ВИШЕ СТАРАЦА
Србија годишње губи град величине Кикинде, а број становника смањен је за више од 660.000 у последњих 10 година, показују статистички подаци.
У првој половини ове године рођено је скоро 1.500 беба мање него у истом периоду прошле године, показују подаци Републичког завода за статистику.
"Било би добро да је тај пад мањи. Видећемо другу половину године. Највише беба се, иначе, рађа у јулу, августу и септембру. Просечна старост мајке која се одлучује на рађање је 29 година", наводи Гордана Бјелобрк из Републичког завода за статистику.
Јована Ружичић из Центра за маме каже да држава може да уради пуно тога да подстакне рађање, најпре да да обезбеди систем који функционише, да се сви закони поштују и да свако може да оствари своја права.
"Пуно наших закона јесте ок, али када дође до примене, не испадне увек тако како би требало. На пример у породилиштима, закони говоре да би жене требало добро да се третирају, али искуства показују да свака 10. жена у Србији бира да никада више не постане мама због искуства које је имала у породилишту", објашњава Јована Ружичић.
Ружичић наводи да услови зависе од породилишта до породилишта.
"Има породилишта где су услови заиста добри и неких где апсолутно нису добри и све између тога, али оно што ипак оставља највећи утисак како су се жене третирале", напомиње Ружичић.
Центар за маме се залаже да држава стимулише повратак жене на посао.
"Држава би могла да помогне тиме што ће отписати део пореза и доприноса на њену плату после породиљског и тиме заштити ту жену да не добије отказ. Требало би да имамо више вртића и буду намењени и слободни и за децу чији родитељи не раде, да би могли да се запосле", каже Ружичић.
Сви треба да радимо, додаје Јована Ружичић, на већој родној равноправности.
"Жене не рађају зато што највећи део тога морају да ураде саме, а не би смело да буде тако. И тате могу исто што и маме и хајде да их подржимо", наводи Ружичић.
Становништво све старије
Осим што нас је све мање, становништво нам је све старије, па се очекује да ће 2041. године сваки четврти становник бити старији од 65 година. Знатно је смањен и број жена у репродуктивном добу.
"Године 2025. године имаћемо 5,2 милиона становника. Бићемо просечно старији за 2 до 3 године. Просечна старост становништва биће 46,4 године. Половина становништва живеће у Београду, Нишу, Новом Саду, Крагујевцу, Новом Пазару. Повећава се број општина са мање од 5 000 становника и са од 5000 до 10 000 становника, каже Гордана Бјелобрк из Републичког завода за статистику.
Између два последња пописа, 2011. и 2022. године, број становника у Србији смањен је за више од пола милиона. Сада већ тај број премашује 660.000 становника. Сваке године, у просеку изгубимо град величине Кикинде. Око 85 одсто збпог негативног природног прираштаја - годишње више умрлих него живорођених, а разлику чине миграције.
Колико је људи напустило земљу
Годишње у просеку 11.000 људи више оде из Србије него што се врати у земљу.
"Између два последња пописа Србију је напустило око 147.000 становника. Просечна старост људи који одлазе у иностранство је између 30 и 35 године. Најчешће одлазе у Европу. Враћају се после одређеног периода. Повратници у просеку имају 44 године", објашњава Бјелобрк.
Стручњаци кажу да велики народи не морају да страхују толико од досељавања других народа као радне снаге. Имамо ли ми разлога да страхујемо - има ли показатеља да би Срби у наредних 50 или 100 година могли да постану мањина у сопственој земљи или да чак нестанемо као народ?
Демограф Владимир Никитовић каже да нико не зна шта ће бити за 50 или 100 година.
"Ако посматрамо претходних 100 година, видимо да су десиле толико драматичне миграционе промене које нико није могао да претпостави. Трендови показују да ће се десити смањење броја становника у Србији и удела доминатне етничке групе, тј. Срба, у популацији. То је нешто што је типично и за читав овај регион у коме живимо, објашњава Никитовић".
Негативан природни прираштај више од 30 година
Гордана Бјелобрк из Репубчичког завода за статистику наводи да према попису из 2022. године у Србији живи око 5.400.000 Срба.
"То је око 81 проценат укупне популације. Године 2011. их је било око 5.900.000. Када говоримо о 2022. години, на другом месту су Мађари, затим Бошњаци, Роми, а све остале националне мањине имају удео мањи од једног процента", каже Бјелобрк.
Тренд да годишње имамо више умрлих него живорођених почео је 90-их. Више од 30 година погођени смо негативним природним прираштајем.
Према речима демографа Владимира Никитовића почетак негативног природног прираштаја регистрован је већ 1989. годне у Војводини.
"То се није догодило преко ноћи. То је резултат тога што већ 100 година ниједна генерација није достигла просту репродукцију, да имате двоје деце, колико год ми мислили да јесте. Ми смо за време Другог светског рата имали нагли пад, нормално, а онда смо имали тај компензациони период који је био врло кратак, краћи него у многим другим државама и то јесте заправо био почетак демографске кризе на коју су тадашњи демографи упозоравали", каже Никитовић.
Никитовић напомиње да ни у време СФРЈ није постојала права популациона политика.
"Ми тада чувену демофрафску дивиденду, вишак радне снаге, нисмо мудро искористили него смо се њега отарасили, радници на привременом раду у иностранству. Док су земље Западне Европе, код којих је чак дуже трајао тај компензациони период фертилитета, већ тада знајући да су ти трендови очигледно такви, кренули са постепеним увозом радне снаге", каже демограф Владимир Никитовић.
Ни у посленђих 20 година, оцењује Никитовић, мере за повећање броја становника, нису одговарајуће.
"Ове мере у последњих 20 година су исто гашење пожара зато што су фокусиране само на један сегмент, који није небитан, али фактори који утичу, ако говоримо само о фертилитету, су сложени и не можете само на један сет фактора утицати и очекивати да ћете имати извесно неки резултат. Ти резултати које ми видимо, то је благи пораст трећег и четвртог детета у породици, али код ниског образованих, тако да то нису неки резултати који могу омогућити оно што бисмо као друштво желели", објашњава Никитовић.
Како повећати број становника
Државе прибегавају бржим решењима - практично број становника повећавају довођењем радне снаге из иностранства, а мање се игра на карту природног обнављања становништва.
"То јесте бржа варијанта. Ви ако играте на побољшање природног фактора, треба вам 20-25 година да та деца, која би се родила у већем броју, доспеју на тржиште рада, што је кључни фактор. У том периоду ми имамо мањак, као и све ове друге земље", каже демограф Владимир Никитовић.
Никитовић каже да ако посматрамо шта се догађа у Западној Европи у последњих пола века, они сигурно нису желели да мењају на тај начин нити им је то била почетна идеја да мењају структуру свог становништва, али су били принуђени да увозе радну снагу из других културолошких кругова, из неких удаљенијих предела и да су се чак најпре окренули ближим, као што је Балкан.
Држава доноси разне подстицајне мере за рађање деце. Републички завод за статистику прате ефекте и о томе обавештава надлежне. Градови и општине би могли више да раде на пољу подмлађивања становништва.
Морају самоиницијативно да доносе мере, да схвате озбиљност ситуације на локалном нивоу и да пробају младим људима да дају неке подстицаје, најпре да остану на тој териоторији, а онда да се одлуче да постану родитељи", сматра Бјелобрк.
По Закону о финансијској подршци породици с децом, на пример, жена из Немачке која у нашој земљи роди дете и има статус стално настањеног странца добиће 500.000 динара за прво дете као и жена из Србије.
Што се тиче и теорије и праксе из демографије, то ми стално говоримо доносиоцима одлука, та мера за прво дете није нужна та помоћ, тек од другог и трећег. То је изузетно велики издатак, а суштински не мења ништа, наглашава демограф Владимир Никитовић.