17.10.2025.
Нови Сад
ВИШЕ ОД МИЛИЈАРДУ ЉУДИ ЛИШЕНО ОСНОВНИХ ПОТРЕБА

ДАНАС ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИРОМАШТВА Потребна је глобална солидарност и акција како би се створио праведнији свет ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПРОМЕНУ

17.10.2025. 09:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Данас, 17. октобра, обележава се Међународни дан борбе против сиромаштва, који је установљен од стране Уједињених нација 1993. године.

Овај дан има за циљ подизање свести о глобалном проблему сиромаштва и позива на акцију за његово искорење.

Шта представља овај дан?

Међународни дан борбе против сиромаштва се обележава сваке године 17. октобра. Овај дан има за циљ подизање свести о глобалном проблему сиромаштва и позива на акцију за његово искорењавање. Према подацима Уједињених нација, скоро 700 милиона људи живи са мање од 2,15 долара дневно, а више од милијарду људи је лишено основних потреба као што су храна, вода, здравствена нега и образовање. Сиромаштво у Србији

У Србији, према подацима Републичког завода за статистику, стопа ризика од сиромаштва у 2019. години износила је 23,2%, док је ризик од социјалне искључености био 31,7%. Најугроженије групе су многочлане породице, незапослени, особе са инвалидитетом, као и деца и старији људи у руралним подручјима. 

Поводом овог дана, различите организације и институције позивају на хитно усвајање мера које ће допринети смањењу сиромаштва. На пример, Фондација Центар за демократију (FCD) позвала је на хитно доношење закона о социјалној заштити и стратегије социјалне заштите, као и конкретних мера за повећање обухвата социјалне помоћи.

Међународни дан борбе против сиромаштва је подсећање на то да је искорењавање сиромаштва не само економски изазов, већ и питање достојанства, правде и припадности. Потребна је глобална солидарност и акција како би се створио праведнији свет у којем нико неће живети у сиромаштву.

сиромаштво
