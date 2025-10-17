ВИШЕ ОД МИЛИЈАРДУ ЉУДИ ЛИШЕНО ОСНОВНИХ ПОТРЕБА
ДАНАС ЈЕ МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИРОМАШТВА Потребна је глобална солидарност и акција како би се створио праведнији свет ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПРОМЕНУ
Данас, 17. октобра, обележава се Међународни дан борбе против сиромаштва, који је установљен од стране Уједињених нација 1993. године.
Овај дан има за циљ подизање свести о глобалном проблему сиромаштва и позива на акцију за његово искорење.
Шта представља овај дан?
Међународни дан борбе против сиромаштва се обележава сваке године 17. октобра. Овај дан има за циљ подизање свести о глобалном проблему сиромаштва и позива на акцију за његово искорењавање. Према подацима Уједињених нација, скоро 700 милиона људи живи са мање од 2,15 долара дневно, а више од милијарду људи је лишено основних потреба као што су храна, вода, здравствена нега и образовање. Сиромаштво у Србији
У Србији, према подацима Републичког завода за статистику, стопа ризика од сиромаштва у 2019. години износила је 23,2%, док је ризик од социјалне искључености био 31,7%. Најугроженије групе су многочлане породице, незапослени, особе са инвалидитетом, као и деца и старији људи у руралним подручјима.
Поводом овог дана, различите организације и институције позивају на хитно усвајање мера које ће допринети смањењу сиромаштва. На пример, Фондација Центар за демократију (FCD) позвала је на хитно доношење закона о социјалној заштити и стратегије социјалне заштите, као и конкретних мера за повећање обухвата социјалне помоћи.
Међународни дан борбе против сиромаштва је подсећање на то да је искорењавање сиромаштва не само економски изазов, већ и питање достојанства, правде и припадности. Потребна је глобална солидарност и акција како би се створио праведнији свет у којем нико неће живети у сиромаштву.