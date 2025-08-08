ДАНАС ЈОШ ТОПЛИЈЕ, СТИЖЕ ВРЕЛИ ВИКЕНД Лето се враћа на велика врата
08.08.2025. 07:26 07:28
Од данас се, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ) очекује пораст температуре, тако да ће за дане викенда и током већег дела наредне седмице бити веома топло, у већини места од 34 до 38 степени, локално и више.
Преовладаваће сунчано и топло време.
Дуваће слаб до умерен, променљив ветар.
Најнижа температура биће од 13 до 20 степени, а највиша од 31 до 35 степени.
У Београду ће бити сунчано и топло време.
Дуваће слаб, променљив ветар.
Најнижа температура биће од 15 до 18 степени, а највиша око 33 степена.
Идућих седам дана очекује се претежно сунчано и веома топло време са максималном температуром у већини места од 34 до 38 степени, локално и више.