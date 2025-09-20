clear sky
29°C
20.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОМОВИ ЗА СТАРЕ БЕЗ ДОВОЉНО ОСОБЉА Ко брине о најстаријима?

20.09.2025. 13:38 13:53
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Последњих година се често дешава да се породица особе која је смештена у дом за старе жали на услове, храну или хигијену. Међутим, и домови имају своју муку, а највећа је недостатак запослених.

Како пише РТС, између жеље првих и проблема других су људи, којима би, одласком у дом требало да буде гарантована достојанствена старост.

Радослав Миловановић из Удружења приватних установа социјалне заштите, домова за смештај одраслих и старијих рекао је да не постоји Правилник о лиценцирању установа који налаже тачне и прецизне услове да би се направила разлика оних домова који смеју да примају особе које болују од деменције и оних који никако то не би смели.

Надежда Сатарић из удружења “Снага пријатељства - Амити” наводи да уколико корисник односно његов сродник није задовољан услугом у дому, први коме може да се пожали је директор установе, односно власник ако је у питању приватни дом.

Тешко је наћи људе који би радили овај и те како тежак посао

Сваки дом за старе мора да има бар две медицинске сестре, три неговатељице, директора, социјаног радника на првом месту, чистачицу и спремачицу. Девет радника за двадесетак корисника. Како се повећава број корисника, тако мора да се повећава и број радника.

- У домовима у последње време нема довољно особља, нема довољно неговатеља, нема довољно медицинских сестара и управо оног особља које треба да ради са корисницима и пружа им услуге. Самим тим је врло тешко, ако је пун дом да се обезбеди благовремена и квалитетна услуга сваком кориснику, али постоје решења и за то. Једно је запослење нових људи, друго је дозволити посете, посебно онима који су близу дома, да посетиоци нахране своју драгу особу, да је они изведу у шетњу ако је у колицима, рецимо. Мора да се нађе разумевања да се ова ситуација превазиђе - предложила је Сатарићева.

У ситуацији када нема медицинског особља на тржишту рада, када су плате неговатеља знатно ниже него у земљама у окружењу, тешко је наћи људе који би радили овај, и те како тежак, посао.

домови за старе
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај