Е-БОЛОВАЊЕ ПОСТАЈЕ ОБАВЕЗА Послодавци који не користе систем платиће казну и до 500.000 динара
Почела је израда Нацрта закона о размени података, докумената и обавештења у случају наступања привремене спречености за рад коришћењем софтверског решења "е-Боловање - Послодавац", саопштила је Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.
Рок за доставу коментара, предлога и сугестија је 11. септембар.
Како се наводи, представници државних органа и организација, удружења, привредних субјеката, стручне јавности, као и друге заинтересоване стране, коментаре, сугестије и предлоге могу доставити тој канцеларији путем електронске поште на мејл адресу: [email protected], са назнаком у пољу предвиђеним за наслов електронског писма (енгл. Субјецт) "Консултације у вези са Нацртом закона".
Овим законом први пут се уводи обавезна електронска комуникација између послодаваца, изабраних лекара и Републичког фонда за здравствено осигурање.
Према радној верзији Нацрта, сви послодавци, привредна друштва, јавна предузећа, органи државне управе и локалне самоуправе, као и предузетници који запошљавају раднике, мораће да користе софтверско решење е-Боловање – Послодавац ради пријема потврда и извештаја о боловању, подношења захтева за обрачун накнаде зараде, као и увида у одлуке лекарских комисија.
На овај начин, запослени више неће имати обавезу да сами достављају послодавцима потврде о привременој спречености за рад.
Закон предвиђа да потврде и извештаје о боловању у електронској форми издаје изабрани лекар, а оне се аутоматски прослеђују послодавцима и надлежним институцијама путем система. Такође, предвиђен је и електронски обрачун накнаде зараде, као и могућност електронског улагања приговора.
За послодавце који не буду користили систем предвиђене су новчане казне - од 200.000 до 500.000 динара за правна лица, односно од 5.000 до 50.000 динара за одговорна лица.
Примена закона почиње 1. јануара 2026. године за већину послодаваца, док за предузетнике који запошљавају раднике обавеза важи од 1. јануара 2027. године.