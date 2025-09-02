few clouds
28°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Е-БОЛОВАЊЕ ПОСТАЈЕ ОБАВЕЗА Послодавци који не користе систем платиће казну и до 500.000 динара

02.09.2025. 18:24 18:49
Пише:
Дневник
Извор:
Екапија
Коментари (0)
др
Фото: Ilustracija pixabay

Почела је израда Нацрта закона о размени података, докумената и обавештења у случају наступања привремене спречености за рад коришћењем софтверског решења "е-Боловање - Послодавац", саопштила је Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

Рок за доставу коментара, предлога и сугестија је 11. септембар.

Како се наводи, представници државних органа и организација, удружења, привредних субјеката, стручне јавности, као и друге заинтересоване стране, коментаре, сугестије и предлоге могу доставити тој канцеларији путем електронске поште на мејл адресу: [email protected], са назнаком у пољу предвиђеним за наслов електронског писма (енгл. Субјецт) "Консултације у вези са Нацртом закона".

Овим законом први пут се уводи обавезна електронска комуникација између послодаваца, изабраних лекара и Републичког фонда за здравствено осигурање.

Према радној верзији Нацрта, сви послодавци, привредна друштва, јавна предузећа, органи државне управе и локалне самоуправе, као и предузетници који запошљавају раднике, мораће да користе софтверско решење е-Боловање – Послодавац ради пријема потврда и извештаја о боловању, подношења захтева за обрачун накнаде зараде, као и увида у одлуке лекарских комисија.

На овај начин, запослени више неће имати обавезу да сами достављају послодавцима потврде о привременој спречености за рад.

Закон предвиђа да потврде и извештаје о боловању у електронској форми издаје изабрани лекар, а оне се аутоматски прослеђују послодавцима и надлежним институцијама путем система. Такође, предвиђен је и електронски обрачун накнаде зараде, као и могућност електронског улагања приговора.

За послодавце који не буду користили систем предвиђене су новчане казне - од 200.000 до 500.000 динара за правна лица, односно од 5.000 до 50.000 динара за одговорна лица.

Примена закона почиње 1. јануара 2026. године за већину послодаваца, док за предузетнике који запошљавају раднике обавеза важи од 1. јануара 2027. године.

Екапија

боловање казне Нацрт
Извор:
Екапија
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БОЛЕСТ РАДНИКА КОШТА У Холандији послодавац мора да исплаћује боловање и до две године!
bolovanje

БОЛЕСТ РАДНИКА КОШТА У Холандији послодавац мора да исплаћује боловање и до две године!

27.05.2025. 20:53 21:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СИСТЕМ Е-БОЛОВАЊА ОД СЕПТЕМБРА У СВИМ ДОМОВИМА ЗДРАВЉА До сада електронски отворено 7.000, лекаре очекује растерећење од административних обавеза
Доктор

СИСТЕМ Е-БОЛОВАЊА ОД СЕПТЕМБРА У СВИМ ДОМОВИМА ЗДРАВЉА До сада електронски отворено 7.000, лекаре очекује растерећење од административних обавеза

19.08.2025. 10:44 10:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај