(ФОТО) „МУП ће наставити да јача све своје службе“ ДАЧИЋ У СУБОТИЦИ обишао ПУ и ватрогасно-спасилачки батаљон

15.08.2025. 21:43 21:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: MUP

Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић посетио је Полицијску управу у Суботицу, као и Ватрогасно-спасилачки батаљон у овом граду, и поручио да је приоритет Министарства да очува стабилан јавни ред и мир и безбедност свих грађана на територији целе земље.

Обилазећи реновиране просторије седишта ове управе, као и две саобраћајне полицијске испоставе, Дачић је истакао да ће се наставити са улагањем у подручне полицијске управе, у циљу постизања још бољих услова рада полицијских службеника и довољног броја припадника, који ће моћи да одговоре свим задацима.

Дачић је похвалио рад и припадника Ватрогасно-спасилачког батаљона у Суботици, који су од почетка године учествовали у 585 интервенција и спасили петоро људи, истакавши да су ватрогасци-спасиоци свакодневним, пожртвованим радом увек ту за заштите животе и имовину грађана.

Фото: MUP

Он је нагласио да је задатак Министарства унутрашњих послова да настави да јача све своје службе, било да је реч о људству или додатном опремању и још једном се захвалио полицајцима и ватрогасцима-спасиоцима на свему што раде у овим данима за Србију.
 

ивица дачић МУП ПУ Суботица
Вести Друштво
