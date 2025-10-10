ГРАЂАНИ ПРОТИВ БЛОКАДА НА ТРИ ЛОКАЦИЈЕ У НОВОМ САДУ ИЗЛАЗЕ ДА ДАЈУ ПОДРШКУ СРПСКОМ НАРОДУ НА КиМ Скупови се очекују у 200 места широм земље
Грађани против блокада одржаће сутра, 11. октобра са почетком у 17 и 17.30 часова, велике скупове подршке српском народу на КиМ, на више од 200 локација широм Србије
Грађани против блокада изаћи ће у Новом Саду на скуп на три локације- Булевар Војводе Степе, Булевар Европе и у центру Сремске Каменице.
Суботица, три локације:
– Парк Рајхла Ференца (код Железничке станице),
– Бајмок, улица Моше Пијаде бб,
– Нови Жедник, испред Дома културе, улица Босе Милићевић број 2.
Бачка Топола, Манифестациони трг.
Мали Иђош, центар, улица Главна број 32, трг испред зграде Општине.
Бечеј, Трг ослобођења, плато код споменика краљу Петру и Техничке школе.
Бачка Паланка, улица академика Милана Курепе број 8.
Бач, Сибирова улица, испред зграде Општине.
Сомбор, трг Цара Уроша.
Кљајићево, код бисте Милоша Кљајића.
Оџаци, испред Месне заједнице, улица Кнез Михајлова број 18.
Врбас, Трг Николе Пашића.
Куцура, улица Ђуре Биљне, дечје игралиште поред/иза стадиона.
Змајево, угао Ивана Милутиновића и Козарачке, ресторан „Јадран“.
Кула, улица Лењинова број 11.
Нова Црња, улица ЈНА број 110, плато испред Општине.
Србобран, Трг слободе.
Пригревица, код Поште, улица Вука Караџића број 6/а.
Апатин, две локације:
– Пригревица, улица Вука Караџића број 6а, код Поште и
– улица Српских Владара број 29, испред зграде Општине.
Беочин, улица Школска број 2, на платоу испред Културног центра
Жабаљ, улица Николе Тесле број 45.
Темерин, улица Новосадска број 326, парк испред зграде Општине.
Бачки Петровац, парк Зуске Медвеђове, улица Народне револуције.
Кикинда, трг Српских добровољаца број 12, плато испред Градске куће.
Чока, улица Потиска број 20, испред зграде општинске управе.
Кањижа, улица Главна број 4, Градски трг.
Ада, Мол, улица Маршала Тита број 72.
Сента, Градски парк код фонтане.
Нови Кнежевац, Трг у центру, улица Краља Петра I Карађорђевића.
Нови Бечеј, Трг ослобођења код парка.
Ново Милошево, парк код споменика ослобођења.
Житиште, улица Цара Душана број 15.
Зрењанин, улица Краља Петра I брoj 4.
Меленци, улица Српских владара број 63 (испред школе).
Тител, плато иза зграде Општине.
Сечањ, паркинг преко пута зграде Општине, улица Вожда Карађорђа број 78.
Инђија, улица Војводе Степе број 2, шеталиште.
Рума, улица Железничка број 31, Градски трг.
Сремска Митровица, три локације:
– Мала Носна код Ловачког дома,
– Мачванска Митровица, пешачки мост, и
– Лаћарак, парк код месне заједнице.
Пећинци, центар, пешачка зона.
Ириг, Рибарски трг.
Шид, плато новог трга културе, двориште месне заједнице.
Моровић, код моста.
Кукујевци, у центру код амбуланте.
Сремски Карловци, Трг испред Богословије.
Нови Бановци, улица Кабларска број 1а, плато испред ДИС-а.
Стара Пазова, улица Светосавска број 11, плато испред зграде Општине.
Панчево, Дом Војске, Трг Мученика бб.
Старчево – Панчево, Трг Неолита.
Вршац, Трг Светог Теодора Вршачког.
Ковин, трг испред Дома културе.
Ковачица, Маршала Тита број 50, плато испред зграде Општине.
Алибунар, плато испред Дома културе.
Бела Црква, Милетићева број 2, плато испред зграде Општине.
Пландиште, Војводе Путника број 38, плато испред зграде Општине.
Опово, у центру Опова.
Шабац, две локације:
– улица Господар Јевремова број 6, испред зграде градске управе, и
– Мишар, испред Дома културе.
Владимирци, испред зграде општинске управе.
Коцељева, испред зграде општинске управе.
Богатић, испред зграде општинске управе.
Лозница, улица Јована Цвијића (Градско шеталиште), плато испред зграде Вуковог дома.
Лешница, улица Иве Лоле Рибара, плато испред Спортске хале.
Крупањ, Мачков камен 3, плато испред Библиотеке Политика Крупањ.
Мали Зворник, Доња Борина, плато код цркве.
Љубовија, Војводе Мишића број 45, плато испред зграде општине.
Прибој, на општинском тргу испред хотела „Лим“.
Пријепоље, на општинском тргу испред Дома културе.
Нова Варош, на платоу испред општине.
Сјеница, Плато испред биоскопа, улица Трг Светозара Марковића.
Чачак, Жупана Страцимира, плато испред Градске управе.
Заблаће, Заблаће бб, испред вртића „Маслачак“.
Лучани, улица Југословенске Армије број 5, испред општине Лучани.
Горњи Милановац, улица Војводе Милана Обреновића број 6, испред Дома културе.
Бајина Башта, трг Душана Јерковића.
Ужице – Севојно, споменик палим борцима НОБ-а (поред ОШ “Алекса Дејовић“).
Пожега, Књаза Милоша број 8.
Ариље, Светог Ахилија број 52, испред зграде Општине Ариље.
Петровац на Млави, плато испред спортске хале, Јована Јовановића Змаја број 3.
Велико Градиште, центар града, Воје Богдановића број 4.
Голубац, центар града, Голубачки трг.
Мало Црниће, центар, Бајлонијева бб.
Кучево, центар, плато ул. Светог Саве.
Жагубица, центар, испред зграде Општине.
Жабари, центар, испред зграде Општине.
Крагујевац, две локације:
– Соколана – МЗ Стара радничка колонија,
– продавница Морава – МЗ Церовац и
– Дом културе Поскурице – МЗ Поскурице.
Кнић, Трг Стевана Книћанина, парк испред Дома културе.
Баточина, парк поред цркве рођења Пресвете Богородице.
Рача, улица Карађорђева број 48, плато испред Културног центра.
Лапово, Трг Краља Александра, испред зграде Општине.
Јагодина, Културни центар, улица Кнегиње Милице број 21, испред Културног центра.
Параћин, центар код фонтане.
Ћуприја, градски трг Стефан Првовенчани.
Свилајнац, Парк пријатељства, Трг хероја број 2.
Деспотовац, Деспота Стефана Лазаревића број 2, Центар за културу.
Рековац, улица Светозара Марковића број 2, Паркинг иза зграде Општине.
Краљево, две локације:
– Трг Јована Сарића и
– село Ратина.
Врњачка Бања, две локације:
– врњачка Променада и
– село Грачац, улица Светосавска.
Нови Пазар, улица Његошева број 32.
Књажевац, испред Дома културе „Књажевац“, Бранка Радичевића број 1.
Бор, испред Студентског центра Бор, Краља Петра I број 14.
Зајечар, плато испред позоришта, Тимочке буне број 16.
Мајданпек, испред Комерцијалне банке, 28. марта број 2.
Доњи Милановац, Краља Петра I, код бензинске пумпе.
Кладово, плато испред Дома културе, Дунавска број 7.
Сокобања, Светог Саве бб, поред мале школе, на шеталишту код слова „Сокобања“.
Неготин, испред Хале спортова, Трг Ђорђа Станојевића број 5.
Бољевац, трг Радована Главинића, улица Краља Александра.
Ваљево, центар села Каменица.
Уб, Градски трг.
Лајковац, две локације:
– ул. Вука Караџића број 21, испред спортске хале, и
– Боговађа, код Дома.
Мионица, улица др Јове Алексића број 12, испред библиотеке.
Љиг, Трг Војводе Мишића.
Осечина, Трг Браће Недића.
Крушевац, улица Балканска број 63 (код кружног тока).
Ћићевац, плато испред средње економске школе.
Трстеник, Омладински трг.
Брус, улица Братиславе Петровић број 15, парк испред Центра за културу.
Александровац, Трг Ослобођења, центар града.
Варварин, улица Јове Курсуле број 34, центар града код Дома културе.
Смедерево, Карађорђева број 5-7, плато испред Центра за културу.
Велика Плана, Бранка Радичевића број 6, плато испред Центра за културу „Масука“.
Пожаревац, Синђелићева улица.
Костолац, плато испред Дома омладине.
Лесковац, Косте Стаменковића бб, на платоу испред Дома културе.
Ниш, Општина Пантелеј, код храма Св. Пантелејмона, улица Косовке девојке.
Алексинац, плато код споменика Нато жртвама, улица Душана Тривунца број 64.
Дољевац, улица Николе Тесле број 55, испред платоа јавне библиотеке.
Гаџин Хан, улица Милоша Обилића.
Мерошина, нови вртић Полетарац – Народна библиотека у центру Мерошине.
Разањ, Трг у центру Разња.
Параћин, Сунчани трг код фонтане.
Аранђеловац, Жућин паркић.
Лесковац, Градски трг, Трг Револуције.
Вучје, улица Косте Стаменковића бб, на платоу испред Дома културе.
Власотинце, Трг Ослобођења број 12, плато испред зграде Општине.
Бојник, Трг слободе, од центра Бојника до спортске хале.
Лебане, две локације:
– Цара Душана број 92, пешачка зона испред НЛБ Банке и
– село Цекавица, центар села.
Медвеђа, Градски трг, улица Краља Милана број 36.
Бујановац, Трг Карађорђа Петровића.
Трговиште, Трг Краља Петра број 4.
Владичин Хан, две локације:
– улица Светосавска, парк у центру и
– село Мазараћ, центар села.
Прешево, улица Димитрија Туцовића.
Босилеград, улица Георги Димитрова и Маршала Тита.
Врање, две локације:
– раскрсница улица Иве Лоле Рибара и Партизанске и
– село Тибуџе, центар села.
Куршумлија, улица Свете Ане, градски трг.
Житорађа, две локације:
– улица Топличких хероја, испред зграде Општине и
– село Ђакус, центар села.
Прокупље, две локације:
– трг Топличких јунака и
– село Микуловац, центар села.
Блаце, плато код Културног центра „Драинац”.
Пирот, три локације:
– мало село Трњана,
– приградско насеље Градашница и
– градско насеље Барје, код Роде.
Димитровград, центар града.
Бабушница, парк у центру.
Бела Паланка, две локације:
– еколошко-рекреативни центар Бањица и
– село Мокра.
Ускоро опширније о осталим локацијама скупова!