"Имамо само једну земљу, имамо само један народ“ ПАТРИЈАРХ АПЕЛУЈЕ ДА ПРЕСТАНУ СВИ СУКОБИ Ништа драгоценије од мира и братске љубави
БЕОГРАД: Патријарх српски Порфирије апеловао је данас да се обустави сваки сукоб и одбаце речи и дела која наносе бол и ране другима, поручивши да ништа није разорније од мржње, подела и насиља међу браћом и да ништа није драгоценије од мира и братске љубави.
Данас, браћо и сестре, када почиње Великогоспојински пост – време молитве, уздржања и унутрашњег преумљења, са болом и дубоком забринутошћу гледамо на немире и сукобе који последњих дана потресају наше градове, наше домове, наше породице. Са трона Светог Саве позивам и апелујем на све – без изузетка – да се обустави сваки сукоб и одбаце речи и дела која наносе бол и ране другима, навео је патријарх.
Нагласио је да "имамо само једну земљу, имамо само један народ и потребни смо једни другима" и да зато ни по коју цену не дозволимо да "једни друге повређујемо и прогањамо по улицама и трговима", саопштила је Српска православна црква.
Господ нас учи да је једини пут достојан човека и Богу угодан – пут мира и љубави. Сетимо се данас и послушајмо речи блаженопочившег Патријарха и оца нашег Павла: 'Будимо људи!' Молим се Пресветој Богородици, нашој заступници пред престолом Бога живога, да заштити наш народ, да укрепи сваки добронамерни глас и да у срца свих нас излије преко потребни мир који надилази сукобе и поделе, закључио је Порфирије.