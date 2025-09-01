ИСПЛАТА ПЕНЗИЈА КРЕЋЕ СУТРА Познат распоред исплате по категоријама ЕВО КО ПРВИ ДОБИЈА НОВАЦ
Исплата пензија за август почиње сутра, а први новац добиће пензионери из категорије самосталне делатности.
Ова категорија обухвата пензионере који су своје радне године провели радећи као предузетници или у слободним професијама.
Након њих, 5. септембра, исплату ће примити пензионери из категорије пољопривредни и војни. Пољопривредни пензионери су они који су остварили право на пензију кроз пољопривредно осигурање, док војни пензионери примају своја средства према посебним прописима и плановима исплате.
Коначно, 10. септембра новац ће добити пензионери из категорије запослени, односно они који су током радног века били запослени у фирмама или државној администрацији. Овај датум представља и званичан завршетак исплате пензија за август, чиме се осигурава да сви корисници примају своја средства у планираном року.
Према најновијим подацима ПИО фонда, просечна пензија за јул 2025. године износила је 50.662 динара, што показује стабилан ниво примања у поређењу са претходним месецима. Распоред исплате по категоријама осигурава ефикаснију организацију, смањује гужве на шалтерима и банкама и омогућава да сви пензионери добију своја примања без кашњења.