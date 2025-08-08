КИЛОМЕТАРСКЕ КОЛОНЕ АУТОМОБИЛА НА УЛАЗУ У ХРВАТСКУ Чека се три сата јер суседи споро раде?
Према информацијама Управе граничне полиције добијеним у 5.15 часова, на путничким терминалима наших граничних прелаза возила се задржавају најдуже на излазу на Батровцима и то 180 минута, док на теретним терминалима нема задржавања, саопштио је Ауто-мото савез Србије (АМСС).
На излазу из земље на граничним прелазима Хоргош и Келебија путничка возила се задржавају 60 минута, а на Прешеву 30 минута, док се на Батровцима најдуже задржавају због, како се наводи, великог прилива возила и спорости у раду суседних граничних органа.
Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама на ауто-путевима у Србији нема задржавања возила.
Из АМСС-а указују да се наставља период топлог времена и појачаног саобраћаја, те апелују на возаче да се чешће одмарају у најтоплијем делу дана, јер је то добар начин да се безбедно путује уз мањи ризик од непријатности које доносе кварови на возилу.
Такође, истичу да се треба припремити за вожњу у условима појачаног
саобраћаја и кренути раније и без нервозе уколико дође до застоја или успорене вожње, јер су они у овим данима чести.