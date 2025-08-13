МЛАДИ НА КОРАК ОД СВЕТА ОДРАСЛИХ Након изласка из система алтернативне бриге ОСАМОСТАЉИВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ КЉУЧНИ ЗА ДАЉИ ЖИВОТ
Осамостаљивање и запошљавање су кључни за младе који излазе из алтернативне бриге, како би имали пуну укљученост у друштво, саопштила је Фондација СОС Дечија села Србија, а поводом Међународног дана младих, који се обележава 12. августа.
Ова фондација је указала и на изазове са којима се суочавају млади који излазе из система алтернативне бриге, јер је за већину младих улазак у одрасло доба период истраживања, промене и повремених грешака, а за оне који излазе из алтернативне бриге то је неретко нагли скок у потпуну самосталност, често без сигурне мреже породице и друштва.
Наведено је да је осамостаљивању и запошљавању младих из алтернативне бриге посвећен Центар “Јаки млади”, који већ скоро деценију оснажује младе из осетљивих група, помажући им да развију личне и професионалне вештине, припреме се за самосталан живот и пронађу своје место на тржишту рада.
Фондација СОС Дечија села Србија ове године обележава јубиларну двадесету годину постојања и током свог рада помогла је 116.000 деце и младих из рањивих група, а њихови учесници су често и родитељи са којима раде на томе да боље и квалитетније брину о својим малишанима.
Наведено је и да нема прецизних статистичких података о томе колико је младих који изађу из домова и хранитељских породица незапослено, а додаје се да је тај број већи него међу осталим младима.
Центар “Јаки млади” младима из алтернативне бриге нуди стручну подршку и вештине које многе воде у сигурнији живот, кроз саветовање, обуке, праксе, менторски рад, повезивање са послодавцима и другим локалним институцијама. Центар је до сада радио са више од 1.200 младих, од којих је само у 2024. години четвртина њих пронашла посао, док су остали прошли кроз тренинге вештина и јачање самопоуздања. Сарадница за психосоцијалну подршку младих која у Фондацији СОС Дечија села Србија ради пет година Јелена Виторовић Раковић рекла је да је Центар “Јаки млади” место подршке где млади из осетљивих група могу да уче, расту и откривају сопствену вредност, наведено је у саопштењу центра.
- Кроз наше активности, развијају своје вештине и потенцијал, уз охрабрење да верују у себе. Свакодневно градимо сигурно и подстицајно окружење у којем се осећају прихваћено и важно – посебно у тренуцима несигурности. Верујемо у снагу младих и посвећени смо томе да их пратимо на путу ка самосталном животу - рекла је Јелена Виторовић Раковић.
За Александру Стевановић која је расла у хранитељској породици Центар је, како каже био прекретница.
- За мене Центар ‘Јаки млади’ представља место које помаже младима из осетљивих група да се оснаже кроз процес одрастања и осамостаљивања- рекла је Александра Стевановић.