НЕ ИГНОРИШИТЕ ОВЕ СИМПТОМЕ – МОЖДАНИ УДАР НЕ ЧЕКА НИ МИНУТ! Правило ФАСТ може спасти живот
Мождани удар може се десити било коме, било када, било где. Када се прекине проток крви у мозгу, мождане ћелије почињу да умиру у року од неколико минута.
Препознавање симптома и брзо деловање могу направити огромну разлику између опоравка и доживотног инвалидитета.
Према Светској организацији за мождани удар, скоро 12 милиона људи сваке године доживи мождани удар, а свака четврта одрасла особа старија од 25 година доживеће мождани удар током живота.
– „Време је мозак“ израз је који се често користи да објасни да је обраћање за хитну медицинску помоћ најважније када дође до можданог удара, јер сваки минут без лечења узрокује смрт можданих ћелија. Кључ је у раном препознавању симптома и хитном спровођењу мера како бисмо избегли последице и спасли живот – кажу у Институту за јавно здравље Војводине.
Људи би требало да запамте правило ФАСТ – акроним од првих слова енглеских речи за „лице“, „руке“, „говор“ и „време“, као најважније знаке на које треба обратити пажњу.
Ф (Face) – Лице: Проверите да ли је једна страна лица опуштена.
Проверите симетричност осмеха. А (Arms) – Руке: Замолите особу да подигне обе руке. Да ли једна сама пада надоле?
С (Speech) – Говор: Да ли је говор нејасан или чудан?
Т (Time) – Време: Ако се појави било који од ових знакова, одмах позовите хитну медицинску помоћ (тел. 194).
Познавање ових знакова може спасти животе и смањити дугорочну инвалидност.
Неки фактори ризика не могу да се промене, попут старости или наслеђа, али већина можданих удара може да се спречи избором начина живота – управљањем факторима ризика као што су: висок крвни притисак (хипертензија), дијабетес, висок холестерол, гојазност и неактивност, пушење и употреба алкохола, неправилна исхрана.
- Када неко покаже симптоме можданог удара, брзо деловање је кључ преживљавања и опоравка и неопходно је учинити следеће:
- Одмах позвати хитну помоћ (тел. 194) – не чекајте да се симптоми побољшају.
- Обратити пажњу на време када су се симптоми појавили — ово помаже лекарима да одлуче о опцијама лечења попут лекова за разбијање угрушака.
- Осигурати безбедност особе — помоћи особи да удобно седне или легне. Не давати храну, воду или лекове док не стигне стручна помоћ.
Брза медицинска помоћ може обновити проток крви и минимизирати оштећење мозга. Запамтите, одлагање хитне медицинске помоћи може значити губитак драгоцених минута и можданих ћелија – поручују у Институту.
Мождани удар може да се спречи
– Мождани удар може да се спречи, лечи и контролише када познајемо знаке и брзо реагујемо. Заједно можемо учинити да сваки минут буде важан, јер када је у питању мождани удар, „време је заиста мозак“ – поручују у Институту за јавно здравље Војводине.