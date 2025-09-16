ОД ВИТЕШКИХ ВЕШТИНА, ПРЕКО СЕНЗОРНЕ ШУМЕ ДО НТЦ КВИЗА Хиљаде малишана и родитеља учествовало у активностима под покровитељством Карађорђевића, који фестивалом на Опленцу промовишу здраво одрастање
Осму годину заредом, хиљаде и хиљаде породица проводе викенд на Опленцу уз преко стотину активности на отвореном, у храстовој шуми иза цркве Светог Ђорђа.
Уз слоган „У здравој средини расту здрава деца” Фондација „Корени” под покровитељством принца Михаила Карађорђевића и принцезе Љубице Карађорђевић већ осам година организује највећи дечји фестивал у Србији, уз помоћ преко осам стотина волонтера.
У програму Фестивала могу се наћи креативне радионице, забавна наука, јахање, стреличарство, витешке вештине, сензорна шума и многе друге активности, али и саветовалиште за родитеље, јер је циљ фестивала подржати здрав породични развој – дакле и децу и родитеље.
Већ полако постаје традиција да породице сваког септембра долазе из свих делова Србије да проведу један незабораван дан у природи у Тополи.
– Веома смо поносни на све што смо постигли за ових осам година. Све што радимо, радимо из љубави према дечици и из жеље да ојачамо институцију породице. За нас не постоји већа мотивација него када та два дана у години Опленцем одјекују дечја граја, смех и игра. Неизмерно смо захвални нашим драгим волонтерима, свима који нас подржавају али и самим посетиоцима на поверењу које нам поклањају из године у годину. Трудимо се да будемо све бољи и све креативнији, и овај Фестивал је показао колико смо сазрели и као организација и као тим. Већ сутра седамо за сто и почињемо да планирамо следеће пројекте – изјавила је принцеза Љубица Карађорђевић.
Фестивал је одржан 13. и 14. септембра и тешко је рећи у чему су дечица највише уживала.
– Имали смо близу стотину учесника: од наступа КУД „Вук Караџић” из Кучевишта, НТЦ квиза, пони кутка и читавог низа културних и едукативних програма, све до традиционално најпопуларнијих јахања, стреличарства и осликавања лица – додаје.
Улаз је сваке године бесплатан, као и скоро све активности на Фестивалу, а све донације прикупљене на Фестивалу усмерене су ка изградњи породичног парка на Опленцу, саопштено је из прес службе Фондације „Корени”.