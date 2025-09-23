ОДЈЕКИВАЛЕ ДЕТОНАЦИЈЕ У БЛИЗИНИ КРАГУЈЕВЦА Ево шта се догодило
КРАГУЈЕВАЦ: Тим Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу уништио је у каменолому Стражевица код Баточине више од 150 неексплодираних убојних средстава и око килограм и по пластичног експлозива.
Средства су претходно преузета на локацији „Тенкодром”, а потом неутралисана у контролисаним условима, уз поштовање свих прописаних мера безбедности. У акцији су учествовали оперативни тим за неексплодирана убојна средства, припадници Полицијске управе, Ватрогасно-спасилачке бригаде и Завода за ургентну медицину.
Начелник Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу, Зоран Кочовић, истакао је значај оваквих интервенција.
– Ове акције су од кључног значаја за безбедност људи и имовине, јер свако неексплодирано средство представља потенцијалну опасност. Апелујем на грађане да у случају проналаска одмах обавесте полицију или Оперативни центар Сектора за ванредне ситуације на број 034/1985.
Уништене су минобацачке мине, ручне бомбе, пушчана муниција, електро-детонаторске каписле и пластични експлозив.