(ФОТО) МЛАДИ ХОЛАНЂАНИ ПРЕШЛИ У ПРАВОСЛАВЉЕ, А БИЋЕ ИХ ЈОШ Они су сада Марија, Гаврило, Јован, Софија... ОДРЖАНО САБОРНО КРШТЕЊЕ У РЕЦИ ЛЕК
Православље све више привлачи пажњу младих у Европи, а један посебан догађај то најбоље показује.
Десеторо нових Холанђана примљено је у православну веру светом тајном крштења и миропомазања.
Нова духовна породица сада броји: Марију, Ксенију, Ирину, Стефана, Катарину, Гаврила, Агатона, Софију, Димитрија и Јована, а крштење и миропомазање обавили су протојереј Горан Ковачевић, те јереји Небојша Мастиловић и Крсто Станишић, а све је текло на два језика – холандском и енглеском.
Једногодишња припрема за велики корак
Пре него што су приступили Цркви, новокрштени су прошли целу годину катихумената. Током тог периода похађали су катихезе, учествовали на литургијама и постепено упознавали православни живот. За многе од њих, како кажу свештеници, то је био пут дубоког преиспитивања и духовног сазревања.
Православље све ближе младима
Интересовање Холанђана за православље последњих година расте. Посебно је упадљиво да већину нових верника чине особе у раним двадесетим годинама. Многи од њих прилазе управо Српској или Руској православној цркви, где налазе заједништво, топлину и духовни ослонац.
И то није све – већ од октобра креће нови циклус катихеза за све заинтересоване, а пријаве су већ надмашиле очекивања: преко петнаест нових кандидата жели да крене путем православне вере.
Црква отворених руку
Свештенство Епархије западноевропске, са благословом епископа Јустина, наглашава да је њихова мисија једноставна – да свакога ко тражи Бога дочекају раширених руку, са љубављу, гостопримством и поукама које воде ка живом духовном животу.
Или, како је то још давно записано:
„Идите, дакле, и научите све народе крстећи их у име Оца и Сина и Светога Духа“ (Мт 28,19).