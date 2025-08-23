broken clouds
ПОЧЕО ФЕСТИВАЛ КУЛТУРЕ И ХУМОРА У ИВАЊИЦИ Нушић задужио кључеве Нушићијаде

23.08.2025. 17:33 17:52
Пише:
Дневник
Извор:
RINA
nušić
Фото: RINA

ИВАЊИЦА: Општина Ивањица од јуче има новог председника, а то је ни мање ни више већ Бранислав Нушић коме су предати кључеви града. Све ово говори само једно - почела је још једна Нушићајада у Ивањици, манифестација која слави хумор, смех и културу.

Глумац Милан Милосављевић је већ традиционално у улози чувеног српског писца и управо он ће бити домаћин и власт наредна три дана.

- Драги моји, видите да су кључеви у мојим рукама, то значи само једно – ви се за све питате. Желим да у ова три дана из свих углова чујем само веселе осмехе, добро расположење и да уживате у богатом културно-забавном програму који су организатори припремили и ове године. Свакога ко не буде имао осмех на лицу сматраћу сумњивим лицем. Оно што ја могу да вам обећам јесте пуно весеља, пуно осмеха и много добре забаве. Ово су дани кад треба да се осећате растрећено и да уживате, рекао је уз осмех и карактеристичан хумор - рекао је глумац Милан Милосављевић.

Фестивал хумора, забаве и весеља се ове године одржава под слоганом ”Удахни Нушићијаду”.

Посебна гошћа ове године на самом отварању била је министарка државне управе и локалне самоуправе Снежана Пауновић која је истакла да је одушевљена манифестацијом.

- Ово је предиван догађај, заиста сам импресионирана. Наш задатак, заједно са руководством општине јесте да де ова манифестација сачува и још више развија. Саслушаћемо ваше идеје и у перспективи их реализовати. Посебно ми је задовољство, господине Нушићу, што ћу бар три дана бити министар државне управе и локалне самоуправе, а да сте ви председник општине. Радујем се сваком сусрету и честитам на оваквом фестивалу, који јесте сигурно најбољи у Европи. Верујем да ћете се потрудити да тако и остане - казала је министарка Пауновић.

Ивањичка ’’Нушићијада’’ високо је котирана на туристичкој мапи фестивалских понуда у земљи и региону. Обележавају је имена и институције из света културе, забаве, новинарства, издаваштва, беседништва, сатире и афоризма, као и талентовани ствараоци из ивањичког краја. Вишегодишња сарадња са академским институцијама попут Матице српске, Правног факултета универзитета у Београду, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, говоре о значају едукативне улоге фестивала.

