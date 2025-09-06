scattered clouds
ПОНОВО СЕ ЗАТРЕСЛА СРБИЈА Овде је био епицентар

06.09.2025. 17:45 17:49
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Слабији земљотрес магнитуде 2.5 степени Рихтера забележен је у 17.14 часова на подручју Србије!

Епицентар потреса лоциран је у близини Куршумлије док је хипоцентар земљотреса према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра смештен на дубини од приближно три километара испод површине земље. За сада нема извештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Земљотрес јачине 4,2 степена Рихтерове скале, подсетимо, забележен је јуче на подручју Голије, око 20 километара источно од Сјенице. Подрхтавање тла осетили су и грађани Пријепоља и Нове Вароши.

Телеграф.рс

