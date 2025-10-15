overcast clouds
ПРЕТИ ЛИ СРБИЈИ КИША КОЈА ЈЕ ЗАХВАТИЛА МЕДИТЕРАН? Стигла временска за наредних СЕДАМ дана- Ово је кључни дан

15.10.2025. 13:32 13:45
Дневник
Телеграф
vreme
Фото: unsplash.com

И у наставку дана биће претежно сунчано, понегде уз умерену облачност. Слично време очекује се и сутра.

Ипак, увече следи промена времена. Али, оно што ћете тек прочитати у наставку ове детаљне прогнозе за наредних седам дана, сигурно нисте очекивали. Кључни дан је следећа среда, када наступа преокрет.

Иначе, наше подручје сада се налази између снажног антицклона са северозапада и циклона са истока Европе.

У четвртак ујутро ведро и хладно, понегде и са маглом. Током дана биће претежно сунчано и умерено топло.

Јутарња температура биће од 1 на југу до 9 степени на истоку Србије, максимална дневна до 20 степени, што је и просек за ово доба године.

Увече се на југу Србије очекује јако наоблачење са кишом, а овај падавински систем премештаће се током ноћи ка централним пределима, а у петак захватити целу Србију.

Ово погоршање времена биће последица циклона са југа Медитерана, југа Италије и Јонског мора, који ће се премештати ка јужном делу Јадрана, пише Телеграф.

У петак под утицајем циклона са југа Италије, Јонског мора и југа Јадрана, у свим пределима Србије биће облачно са кишом и пљусковима.

Максимална температура у већини предела биће око 15 степени.

У суботу следи стабилзација времена.

У недељу и понедељак очекује се сунчано, али и хладније, у понедељак ујутру понегде и уз слаб мраз.

Максимална температура у недељу од 11 до 15 степени, у понедељак од 12 до 16.

Од уторка више облачности, а биће и топлије, уз пораст температура на 18 до 20 степени, а од среде и преко 20 степени.


 

