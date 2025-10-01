Прва руска вакцина против рака! ДР РАНИЛОВИЋ ОТКРИО КАКО ДЕЛУЈЕ И ЗАШТО ЈЕ РЕВОЛУЦИОНАРНА
Др Жељко Раниловић, специјализант интерне медицине, детаљно је објаснио како вакцина против рака функционише.
Институт "Гамалеја", познат широм света по развоју вакцине "Спутњик В", сада ради на још амбициознијем пројекту - првој руској персонализованој вакцини против рака.
Иако су медији често извештавали о овом открићу, суштина приче је далеко сложенија, али и узбудљивија. Ради се о терапијској, а не превентивној вакцини - дакле, реч је о леку намењеном пацијентима код којих је рак већ дијагностикован.Др Жељко Раниловић, специјализант интерне медицине, детаљно је објаснио како ова вакцина функционише.
- У питању није превентивна вакцина, односно вакцина која треба да спречи рак, већ - лек, односно терапеутска вакцина која ће лечити пацијенте са већ дијагностикованим карциномом. У питању је персонализована имунотерапија, односно вакцина која ће се правити посебно за сваког пацијента - објашњава др Раниловић на Тикток налогу "зељкораниловиц".
Цео процес, како каже, почиње узимањем узорка туморског ткива, из кога се изолује ДНК тумора.
Улога вештачке интелигенције- Потом вештацка интелигенција анализира тај ДНК и детектује специфичне мутације на њему, нешто за што је некада било потребно године и године рада - објашњава.
Иначе, до недавно, анализа туморског генома и идентификација мутација захтевали су године мукотрпног истраживања. У међувремену, тумор би се већ развијао, мењајући своје особине и измичући потенцијалном леку. Данас, захваљујући вештачкој интелигенцији, овај процес траје свега неколико сати.
АИ систем прецизно проналази генетске секвенце које кодирају мутиране протеине - антигене. Они су јединствени за тумор и постају његова "Ахилова пета". Управо те секвенце служе као основа за израду мРНК вакцине.
Како вакцина делује- Када смо детектовали те мутације, ми у лабораторијским условима копирамо ту секвенцу која садржи те мутације и стварамо мРНК. Оно што је познато то је да је мРНК у односу на ДНК као слика у огледалу и да он у људском организму служи као једна трака са записом шта ће се стварати од протеина, ензима итд. У овом слуцају, тај мРНК употребићемо да креирамо мРНК вакцину специфицну за тог пацијента чији смо узорак тумора узели. Када му дамо ту вакцину, тај мРНК из те вакцине улази у наше ћелије. Рибозоми у нашим ћелијама очитавају ту секвенцу и производе тај мутирани антиген који садржи тумор и приказују га на површини сопствене ћелије. Сада он постаје доступан свим нашим специфичним имунским ћелијама. Они се упознају са тим дефектним антигеном, умножавају се у великом броју примерака и нападају тај антиген. Тако стварамо огромну војску лимфоцита који нападају тај тумор и специфично циљано делују на њега, а не на наша здрава ткива - објашњава др Раниловић.
За разлику од класичних терапија, овај приступ прецизно напада оболело ткиво, а здраво оставља нетакнуто.
Трка с временом
- Највећи непријатељ у лечењу рака увек је било време - наглашава др Раниловић.- Тумори еволуирају невероватном брзином. Али сада, захваљујући брзини вештачке интелигенције у анализи генома, први пут имамо шансу да будемо бржи од тумора и да га савладамо на време.
Будућност лечења
Ова технологија представља спој генетике, имунологије и вештачке интелигенције - три најбрже растуће области савремене медицине. Научници верују да би персонализоване мРНК вакцине могле постати револуција у онкологији, дајући пацијентима шансу за циљано и ефикасно лечење, без агресивних нуспојава које прате хемотерапију или зрачење.
Иако је вакцина још у фази развоја и тестирања, вест о њој буди огромна очекивања. Ако се покаже успешном, она би могла постати најпрецизније оружје у борби против рака до сада.