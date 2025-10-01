Прва руска вакцина против рака! ДР РАНИЛОВИЋ ОТКРИО КАКО ДЕЛУЈЕ И ЗАШТО ЈЕ РЕВОЛУЦИОНАРНА

Институт "Гамалеја", познат широм света по развоју вакцине "Спутњик В", сада ради на још амбициознијем пројекту - првој руској персонализованој вакцини против рака.

Иако су медији често извештавали о овом открићу, суштина приче је далеко сложенија, али и узбудљивија. Ради се о терапијској, а не превентивној вакцини - дакле, реч је о леку намењеном пацијентима код којих је рак већ дијагностикован.Др Жељко Раниловић, специјализант интерне медицине, детаљно је објаснио како ова вакцина функционише.

- У питању није превентивна вакцина, односно вакцина која треба да спречи рак, већ - лек, односно терапеутска вакцина која ће лечити пацијенте са већ дијагностикованим карциномом. У питању је персонализована имунотерапија, односно вакцина која ће се правити посебно за сваког пацијента - објашњава др Раниловић на Тикток налогу "зељкораниловиц".

Цео процес, како каже, почиње узимањем узорка туморског ткива, из кога се изолује ДНК тумора.

Улога вештачке интелигенције- Потом вештацка интелигенција анализира тај ДНК и детектује специфичне мутације на њему, нешто за што је некада било потребно године и године рада - објашњава.

Иначе, до недавно, анализа туморског генома и идентификација мутација захтевали су године мукотрпног истраживања. У међувремену, тумор би се већ развијао, мењајући своје особине и измичући потенцијалном леку. Данас, захваљујући вештачкој интелигенцији, овај процес траје свега неколико сати.

АИ систем прецизно проналази генетске секвенце које кодирају мутиране протеине - антигене. Они су јединствени за тумор и постају његова "Ахилова пета". Управо те секвенце служе као основа за израду мРНК вакцине.

Како вакцина делује- Када смо детектовали те мутације, ми у лабораторијским условима копирамо ту секвенцу која садржи те мутације и стварамо мРНК. Оно што је познато то је да је мРНК у односу на ДНК као слика у огледалу и да он у људском организму служи као једна трака са записом шта ће се стварати од протеина, ензима итд. У овом слуцају, тај мРНК употребићемо да креирамо мРНК вакцину специфицну за тог пацијента чији смо узорак тумора узели. Када му дамо ту вакцину, тај мРНК из те вакцине улази у наше ћелије. Рибозоми у нашим ћелијама очитавају ту секвенцу и производе тај мутирани антиген који садржи тумор и приказују га на површини сопствене ћелије. Сада он постаје доступан свим нашим специфичним имунским ћелијама. Они се упознају са тим дефектним антигеном, умножавају се у великом броју примерака и нападају тај антиген. Тако стварамо огромну војску лимфоцита који нападају тај тумор и специфично циљано делују на њега, а не на наша здрава ткива - објашњава др Раниловић.

За разлику од класичних терапија, овај приступ прецизно напада оболело ткиво, а здраво оставља нетакнуто.

Трка с временом

- Највећи непријатељ у лечењу рака увек је било време - наглашава др Раниловић.- Тумори еволуирају невероватном брзином. Али сада, захваљујући брзини вештачке интелигенције у анализи генома, први пут имамо шансу да будемо бржи од тумора и да га савладамо на време.

Будућност лечења

Ова технологија представља спој генетике, имунологије и вештачке интелигенције - три најбрже растуће области савремене медицине. Научници верују да би персонализоване мРНК вакцине могле постати револуција у онкологији, дајући пацијентима шансу за циљано и ефикасно лечење, без агресивних нуспојава које прате хемотерапију или зрачење.

Иако је вакцина још у фази развоја и тестирања, вест о њој буди огромна очекивања. Ако се покаже успешном, она би могла постати најпрецизније оружје у борби против рака до сада.

Курир.рс

