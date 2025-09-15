Сремци, водите рачуна!
РАДОВИ МЕЊАЈУ РЕЖИМ САОБРАЈА НА ПУТУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА –РУМА Ово су алтернативни правци од 30. септембра
ЈП „Путеви Србије“обавештавају возаче да се до 30. септембра изводе радови у оквиру треће фазе, на рехабилитацији натпутњака у петљи Сремска Митровица, на државном путу I A реда број 3, деоница петља Сремска Митровица – петља Рума.
Током извођења радова, на снази је обустава саобраћаја на натпутњаку.
У трећој фази, саобраћај на државном путу I A реда број 3, испод предметног натпутњака, одвија се возним и зауставним саобраћајним тракама, у оба смера, док су претицајне траке затворене.
Саобраћај је обустављен на делу петље Сремска Митровица. Онемогућено је:
- искључење возила са ауто-пута која се крећу у смеру од Београда ка Сремској Митровици,
- као и укључење возила на ауто-пут која се крећу у смеру од Сремске Митровице ка Шиду, односно државној граници са Републиком Хрватском.
Алтернативни путни правци:
- за возила која се крећу из смера Београда ка Сремској Митровици је државни пут I Б реда број 21 и II А реда број 120, преко Руме и Вогња,
- за возила која се крећу из смера Сремске Митровице ка Шиду је државни пут I Б реда број 20 и II А реда број 120, преко Лаћарка, Мартинаца до петље Кузмин.
Крајњи рок за завршетак свих радова на рехабилитацији натпутњака је 29. октобра, уколико временски услови то дозволе.
Радови су обележени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.