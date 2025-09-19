САМА СЕБИ ГАЗДАРИЦА - НИШТА БОЉЕ НЕМА ОД ТОГА: Уместо да ради код другог Светлана се бави сеоским туризмом - овог лета стигли гости са свих страна света (ФОТО)
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: Иако је море током летњих месеци најпопуларније, све је више оних који бирају да вреле дане одмора проведу у селима и природи, стога и не чуди што је сеоски туризам све развијенији у Србији.
Један од пионира када је ова област у питању свакако је општина Горњи Милановац и њена домаћинства чија врата су отворена за госте из свих делова света.
Једно од места које нуде хладовину, мир и боравак у природи је домаћинство Јанковића смештено у Белом Пољу надомак Горњег Милановца, које пружа прилику за предах и уживање у аутентичном амбијенту.
- Наши гости могу да уживају у домаћем амбијенту, баш као што су то радили некада давно када су долазили код баке и деке на село. Ми овде живимо и радимо тако да туристи могу да виде како се спрема храна, како се оставља зимница, али и како се све то конзумира, каже за РИНУ Светлана Јанковић, домаћица у овом етно домаћинству.
Поред домаћих, све већи број страних гостију долази да искуси чари живота на селу и ужива у природним лепотама.
- Страни туристи су презадовољни, а пре свега издвајају природне лепоте Шумадије која је сама по себи прелепа. Овде се налазе планинарске стазе, у близини је манастир Враћевшница, Книћанско језеро, Милошев конак, каже Светлана.
На домаћинству Јанковић сва храна и производи које користе гости праве се на лицу места, а све је домаће, природно и без индустријских додатака.
- Што се тиче хране, гости могу да дођу и погледају како ми то производимо, имамо свој сир, кајмак, домаћа јаја од наше живене. Овде могу видети и како се праве аутентичне пите, гибанице, а не оне са готовим корама. И људи уживају у свему томе, рекла је домаћица Светлана.
