ШЕСТ ИГРАЧА ПОГОДИЛО ШЕСТИЦУ! Извучени бројеви 73. кола игре на срећу ЛОТО
16.09.2025. 20:42 20:52
У 73. колу игре на среће Лото седмица је износила 700.000 евра, али нико није освојио премију.
Добитна комбинација је гласила: 6, 12, 23, 28, 32, 33, 36.
Шест играча освојило је шестицу, а она је према извештају Државне лутрије Србије, у овом колу вредела 552.215 динара.
Срећних добитника у Лото плус и Џокер игри такође није било.
Бројеви извучени у Лото плус седмици су 7, 8, 10, 17, 21, 28, и 30, а премија је износила 690.000 евра.
Бројеви извучени у Џокер игри су 3 8 5 0 8 1 и играло се за 290.000 евра.