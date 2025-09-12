clear sky
ЧАК ТРИ ИГРАЧА ОСВОЈИЛА ПРЕКО МИЛИОН ДИНАРА Извучени бројеви 72. кола игре на срећу Лото

12.09.2025. 20:36
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

У 72. колу игре на срећу Лото није извучена седмица која је вредела 650.000 евра.

У овом колу извучени су бројеви: 38, 25, 20, 39, 11, 7, 18.

Шестицу су погодила три играча и они су освојили по 1.196.565 динара.

Ни у игри Лото плус није било добитника. Извучени бројеви су 33, 36, 26, 25, 18, 19, 4, а играло се за 670.000 евра.

Такође, ни џокер добитник није извучен. Играло се за 280.000 евра, а комбинација је 7 0 0 5 9 0

Комплетан извештај је на сајту Државне  лутрије Србије.

