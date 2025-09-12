ЧАК ТРИ ИГРАЧА ОСВОЈИЛА ПРЕКО МИЛИОН ДИНАРА Извучени бројеви 72. кола игре на срећу Лото
12.09.2025. 20:36 21:35
Коментари (0)
У 72. колу игре на срећу Лото није извучена седмица која је вредела 650.000 евра.
У овом колу извучени су бројеви: 38, 25, 20, 39, 11, 7, 18.
Шестицу су погодила три играча и они су освојили по 1.196.565 динара.
Ни у игри Лото плус није било добитника. Извучени бројеви су 33, 36, 26, 25, 18, 19, 4, а играло се за 670.000 евра.
Такође, ни џокер добитник није извучен. Играло се за 280.000 евра, а комбинација је 7 0 0 5 9 0
Комплетан извештај је на сајту Државне лутрије Србије.