clear sky
18°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАШТИТНИК ДОМОВА

Сутра славимо Светог мученика Созонта! ОТЕРАЈТЕ ЗЛО И НЕСРЕЋУ ИЗ КУЋЕ Ево шта МОРАТЕ да урадите

19.09.2025. 22:29 23:18
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
спц
Фото: pexels.com

Српска православна црква и њени верници сутра славе Светог мученика Созонта.

Свети мученик Созонт је рођен у Ликаонији и одрастао је као пастир оваца. Још од најмлађих дана, верно је следио Божији закон. Како је време пролазило, постајао је све дубље посвећен вери.

Смело је ушао у храм посвећен идолима, где је, пун вере у Христа, одломио руку златног идола, раздробио је и његове делове поделио сиромашнима.

Тај храбри чин је изазвао велику узнемиреност међу незнабошцима, који су кренули у потрагу за починиоцем. Бојећи се да би неко други могао страдати због његовог дела, Созонт је одлучио да се пријави властима као хришћанин и извршилац овог дела храбрости.

Мучитељи су га сурово кажњавали.

Прво су га немилосрдно тукли, а затим га обесили о дрво и мучили гвозденим четкама, покушавајући да сломе његову непоколебљиву веру.

Када је већ био на самом крају снага, ставили су га на огањ, где је Созонт храбро предао своју душу Богу.Над његовим светим моштима је касније подигнут храм, као трајни споменик храбрости и вере мученика Созонта.

Обичај и веровање за овај празник кажу да се свецу треба помолити јер се верује да ћете тако отерати зло и несрећу из куће, пише Телеграф.

Молитва која се изговара

Мученик Твој Господе, Созонт, у страдању своме је примио непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше.
 

спц верници свети мученик веровања
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СВЕТИЊА У БАНАТУ СУТРА ПРОСЛАВЉА 800 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА Више пута је паљен до темеља, постоје три предања о његовом оснивању, а представља најстарији у овом делу земље
mesić

СВЕТИЊА У БАНАТУ СУТРА ПРОСЛАВЉА 800 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА Више пута је паљен до темеља, постоје три предања о његовом оснивању, а представља најстарији у овом делу земље

19.09.2025. 10:58 11:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај