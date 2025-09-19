ЗАШТИТНИК ДОМОВА
Сутра славимо Светог мученика Созонта! ОТЕРАЈТЕ ЗЛО И НЕСРЕЋУ ИЗ КУЋЕ Ево шта МОРАТЕ да урадите
Српска православна црква и њени верници сутра славе Светог мученика Созонта.
Свети мученик Созонт је рођен у Ликаонији и одрастао је као пастир оваца. Још од најмлађих дана, верно је следио Божији закон. Како је време пролазило, постајао је све дубље посвећен вери.
Смело је ушао у храм посвећен идолима, где је, пун вере у Христа, одломио руку златног идола, раздробио је и његове делове поделио сиромашнима.
Тај храбри чин је изазвао велику узнемиреност међу незнабошцима, који су кренули у потрагу за починиоцем. Бојећи се да би неко други могао страдати због његовог дела, Созонт је одлучио да се пријави властима као хришћанин и извршилац овог дела храбрости.
Мучитељи су га сурово кажњавали.
Прво су га немилосрдно тукли, а затим га обесили о дрво и мучили гвозденим четкама, покушавајући да сломе његову непоколебљиву веру.
Када је већ био на самом крају снага, ставили су га на огањ, где је Созонт храбро предао своју душу Богу.Над његовим светим моштима је касније подигнут храм, као трајни споменик храбрости и вере мученика Созонта.
Обичај и веровање за овај празник кажу да се свецу треба помолити јер се верује да ћете тако отерати зло и несрећу из куће, пише Телеграф.
Молитва која се изговара
Мученик Твој Господе, Созонт, у страдању своме је примио непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше.