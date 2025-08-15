clear sky
Угрејало у Сомбору и Кикинди, Новосађани мало лакше дишу! СРБИЈА ГОРИ Ево где је у 15 часова било најтоплије!

Фото: Tanjug (Vladimir Šporčić)

БЕОГРАД: У 15 часова најтоплије било у Ћуприји где је измерена температура од 37 степени Целзијуса, а најсвежије на Копаонику, где је забележен 21 степен на температурној скали, објавио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

У Сомбору, Кикинди и Нишу је за само један степен свежије у односу на Ћуприју, што значи да је у тим градовима температура достигла 36 подељак на Целзијусовој скали.
 

Тренутна температура у Београду је 35 степени, а толико је и на Палићу, у Новом Саду, Зрењанину, Лозници, Сремској Митровици, Крагујевцу, Смедеревској Паланци, Великом Градишту, Неготину, Крушевцу и Лесковцу.
 

Цела земља је данас под наранџастим метео алармом.
 

Наранџасти метео аларм означава опасно време с прогнозираним опасним временским појавама, таквог интензитета да могу проузроковати материјалну штету и бити опасне по људе и животиње, па треба бити врло обазрив, свестан ризика и редовно информисан о детаљима очекиваних метеоролошких услова, те пратити савете које дају надлежне државне службе.
РХМЗ указује и на екстремне услове за настанак и развој пожара на отвореном.
 

Данас и сутра задржаће се веома топло време са максималном температуром од 34 до 38 степени Целзијуса, у Београду до 36, према саопштењу РХМЗ.
 

У недељу и почетком следеће седмице температура ће бити у постепеном паду, у већини места од 28 до 32 степена.
 

