УПОЗНАО НОВОГ ДРУГА, ПА ОСТАО БЕЗ НОВЦА И ЛАНЧИЋА Дечака српског порекла (12) напали Сиријци из кризног центра за младе
У Бечу се у суботу увече догодио брутални напад на дванаестогодишњака српског порекла, који је био опљачкан и лакше повређен.
Полицији је тинејџер пријавио напад, а током подношења извештаја препознао је починиоце – тинејџере који су претходно побегли из надзираног стамбеног центра за младе.
Дванаестогодишњак се касно увече сусрео са тринаестогодишњим Сиријцем у Пратеру у Криеау. Након краћег дружења, претпоставља се да су заједно користили ноћну вожњу бечког метроа до 15. округа. На станици Johnstraße придружила су им се још два Сиријца, стара 14 и 15 година. Најмлађи тинејџер је одабран као жртва, а напад се догодио око 2.30 ујутру.
Опљачкан је, а одузет му је златни ланчић, црни Талахон прслук и око 40 евра. Дванаестогодишњак је у нападу задобио лакше повреде.
Идентификација починилаца и хапшење
Док је подносио пријаву у полицијској станици Wurmsergasse, жртва је препознала починиоце са списка несталих особа који се налазио на његовом столу. Тројица Сиријаца претходно су пријављени као нестали из кризног стамбеног центра за младе.
По налогу Више јавног тужилаштва у Бечу, осумњичени тинејџери, који су били пунолетни према правилима стамбеног центра, ухапшени су и пребачени у поправни дом, док је дванаестогодишњак смештен код својих законских старатеља.
Истрага је у току, а даља испитивања спроводи Државна криминалистичка полиција Беча, Западни огранак, како би се расветлиле све околности напада и мотиви тинејџера.