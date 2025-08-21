УТВРЂЕНЕ КВОТЕ ЗА УПИС НА ТРИ ПРЕОСТАЛА ФАКУЛТЕТА БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА Овако ће се уписивати бруцоши на Филозофски факултет, ФДУ и Примењених уметности
Влада Републике Србије усвојила је, на данашњој седници, измењене одлуке из области просвете којима се за три високошколске установе - Филозофски факултет Универзитета у Београду, Факултет драмских уметности и Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду утврђују буџетске квоте за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета Републике Србије у школској 2025/2026. години.
Како је саопштено из Владе Србије, Влада је те одлуке донела имајући у виду да су се стекли услови да се за предметне високошколске установе утврди број студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета, због чега су измењене претходне одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2025/2026. години.
Како се наводи, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Факултет драмских уметности и Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду у тренутку доношења претходних одлука нису остваривали делатност високог образовања.