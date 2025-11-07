overcast clouds
(ВИДЕО) НА ОВОЈ СРПСКОЈ ПЛАНИНИ ВЕЈЕ СНЕГ Пахуље густе, прст пред оком не видиш, тамо је најхладније у Србији!

07.11.2025. 16:16
Пише:
Дневник
Извор:
(Мондо.рс)
s

Од јутрос снег је поново почео да веје на Копаонику.

Тамо је, према подацима Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ), било најхладније у Србији, са јутарњом температуром од минус три степена.

 У 10 ујутру забележена је температура од једног степена на Копаонику. Како се може видени на видеу на Инстаграм страници "Инфо Коп", снег пада већ сатима јачим интензитетом, што ће до краја дана створити и снежни покривач.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by InfoKOP (@infokop)

 

(Мондо.рс)

Копаоник снег хладно
Вести Друштво
