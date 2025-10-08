ПРАВА ДРАМА: ВОЗАЧ ШЛЕПЕРА ЦЕЛУ НОЋ ПРОВЕО ЗАРОБЉЕН У КАБИНИ Преживео захваљујући случајним јунацима
Права драма одиграла се на путном правцу Нови Пазар – Тутин у близини места Дужице када је дошло до теже саобраћајне незгоде након што је возач шлепера изгубио контролу и слетео са пута. Теретњак је завршио ван коловоза у шипражју, док је возач остао заробљен.
Пуком срећом њега су уочили и спасили запослени у предузећу Нови Пазар – Пут који су кренули у обилазак тог путног правца и обављање радних задатака.
– Све се догодило на деоници од Рибарића према Меховом кршу, у месту Дужице, када су приметили шлепер који је слетео са коловоза. Брзом реакцијом, одмах су пришли возилу и затекли возача у свесном стању, али исцрпљеног и видно узнемиреног – каже за РИНУ извор упознат са случајем.
Додаје да како се испоставило, несрећа се догодила још у уторак око 19.30 часова, а возач је све до тренутка када су га пронашли радници путног предузећа био заробљен у кабини, без помоћи и контакта са спољним светом.
– Радници су му одмах указали прву помоћ и позвали Хитну службу и полицију. Захваљујући њиховој присебности и брзој реакцији, избегнута је трагедија која је могла имати кобне последице – додаје наш саговорник.
Овај догађај још једном показује и доказује колико је посао путара тежак, важан и колико њихова пажња, спремност и хуманост могу спасити живот.