ПРАВА ДРАМА: ВОЗАЧ ШЛЕПЕРА ЦЕЛУ НОЋ ПРОВЕО ЗАРОБЉЕН У КАБИНИ Преживео захваљујући случајним јунацима

08.10.2025.
Права драма одиграла се на путном правцу Нови Пазар – Тутин у близини места Дужице када је дошло до теже саобраћајне незгоде након што је возач шлепера изгубио контролу и слетео са пута. Теретњак је завршио ван коловоза у шипражју, док је возач остао заробљен.

Пуком срећом њега су уочили и спасили запослени у предузећу Нови Пазар Пут који су кренули у обилазак тог путног правца и обављање радних задатака.

Све се догодило на деоници од Рибарића према Меховом кршу, у месту Дужице, када су приметили шлепер који је слетео са коловоза. Брзом реакцијом, одмах су пришли возилу и затекли возача у свесном стању, али исцрпљеног и видно узнемиреног каже за РИНУ извор упознат са случајем.

Додаје да како се испоставило, несрећа се догодила још у уторак око 19.30 часова, а возач је све до тренутка када су га пронашли радници путног предузећа био заробљен у кабини, без помоћи и контакта са спољним светом.

Радници су му одмах указали прву помоћ и позвали Хитну службу и полицију. Захваљујући њиховој присебности и брзој реакцији, избегнута је трагедија која је могла имати кобне последице додаје наш саговорник.

Овај догађај још једном показује и доказује колико је посао путара тежак, важан и колико њихова пажња, спремност и хуманост могу спасити живот.

