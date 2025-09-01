ЗА ДЕЦУ ЗАБЛАЋА И 10 ОКОЛНИХ СЕЛА Отворен вртић "Маслачак", најмодерија опрема за учење и разбибригу малишана
ЧАЧАК: Сјајна вест стигла је за родитеље који живе или гравитирају ка селу Заблаће код Чачка, јер од 1. септембра своја врата за малишане коначно је отворио велики вртић „Маслачак“ који ће бити дом за више од 120 деце управо из Заблаћа и десет околних села.
Објекат површине 800 квадратних метара, опремљен најмодернијом опремом и представља важан корак у унапређењу предшколског образовања на сеоском подручју.
Вртић ће радити у оквиру Предшколске установе „Радост“, која већ примењује савремени програм „Године узлета“.
Први утисци родитеља показују колико је отварање вртића значајно за локалну заједницу.
- До сада смо сваког дана морали да возимо дете у Чачак, више од 20 километара у једном правцу. То је било исцрпљујуће и за нас и за дете. Сада нам је вртић на дохват руке, у нашем селу, и то за нас значи много - рекла је за РИНУ једна од мајки чије дете креће у „Маслачак“.
На свечаности су говорили Владан Милић, заменик градоначелника Чачка, и Јасмин Хоџић, државни секретар у Министарству просвете.
– Предшколско образовање је темељ на којем се гради будућност наше заједнице. Овај вртић није само зграда, већ порука да улажемо у децу и верујемо у њихову будућност. Посебно је значајно што се овакав модеран објекат отвара у срцу села, јер тамо где има деце има и живота, развоја и наде - истакао је Милић.
Објекат је опремљен са шест соба за децу, вишенаменском салом, канцеларијама за васпитаче, собом за изолацију, дистрибутивном кухињом и паркинг простором.
Јасмин Хоџић нагласио је да је укупна вредност инвестиције 175 милиона динара, од чега је 167 милиона издвојено за изградњу, а осам милиона за опремање.
– Велика ми је част да данас отворимо вртић који ће растеретити листе чекања и омогућити деци из Заблаћа и околних села да имају једнаку шансу за квалитетно и инклузивно предшколско образовање. Овај вртић део је пројекта Министарства просвете и Светске банке вредног 47 милиона евра, у оквиру којег се гради или дограђује 23 објекта у 22 локалне самоуправе, чиме је обезбеђено 11.000 нових места за наше најмлађе - рекао је Хоџић.