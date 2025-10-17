ЗА ВИКЕНД КИШИЦА, А ОД НЕДЕЉЕ МРАЗ Стигло упозорење РХМЗ: Будите опрезни због могуће ПОЛЕДИЦЕ Ево кад температура ПАДА ИСПОД НУЛЕ
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је нову временску прогнозу према којој Србију до краја дана очекује умерено до потпуно облачно време, а у јужним и источним крајевима и слаба киша, која се током ноћи може проширити и на централне делове земље.
Ветар ће бити слаб и променљив, док ће у кошавском подручју дувати умерен источни и југоисточни ветар. Највиша дневна температура биће од 12 степени на југу до 17 степени на северу.
За суботу метеоролози најављују облачно јутро и преподне са слабом кишом, док се после подне очекује престанак падавина и делимично разведравање.
У Војводини ће бити сувље, уз претежно сунчано преподне и променљиво облачно послеподне.
Температура ће се кретати од 4 до 11°Ц ујутро, до 17°Ц током дана.
Од недеље до уторка - први мраз у Србији
РХМЗ упозорава да ће јутра бити хладна, уз слаб приземни мраз, а у понедељак и слаб мраз на два метра висине. Током дана биће претежно сунчано, уз постепени пораст температуре од понедељка и јачање југоисточног ветра у кошавском подручју.
У другој половини следеће недеље очекује се ново наоблачење и повремена киша, па ће први прави јесењи талас хладноће трајати бар до средине следеће седмице.
РХМЗ саветује грађанима да ујутру буду опрезни због могуће поледице и мраза, нарочито у планинским и нижим пределима централне и јужне Србије, пише Србија данас.