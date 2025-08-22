clear sky
ЖЕЛЕЗНИЧАРИ У ЦРОЈ ГОРИ У ШТРАЈКУ Обустављен саобраћај на прузи Бар - Петроварадин, ево како су се враћали путници

22.08.2025. 20:45 20:57
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Дневник/ Р. Хаџић

"Србијавоз” а.д. саопштио је да је данас услед прекида железничког саобраћаја на територији Црне Горе, због обуставе рада групе запослених Жељезничке Инфраструктуре Црне Горе, Жељезнички превоз Црне Горе организовао алтернативни аутобуски превоз.

За путнике који реализују путовање међународним возом број 1.130 са поласком у 9.00 часова из Бара за Петроварадин, као и возом број 1.131 са поласком у 9.02 часова из Петроварадина за Бар обезбеђен је аутобуски превоз на релацији Бар-Пријепоље теретна-Бар, објављено је на сајту "Србијавоза".

железница железница србије црна гора штрајк
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Друштво
