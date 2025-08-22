ЖЕЛЕЗНИЧАРИ У ЦРОЈ ГОРИ У ШТРАЈКУ Обустављен саобраћај на прузи Бар - Петроварадин, ево како су се враћали путници
22.08.2025. 20:45 20:57
"Србијавоз” а.д. саопштио је да је данас услед прекида железничког саобраћаја на територији Црне Горе, због обуставе рада групе запослених Жељезничке Инфраструктуре Црне Горе, Жељезнички превоз Црне Горе организовао алтернативни аутобуски превоз.
За путнике који реализују путовање међународним возом број 1.130 са поласком у 9.00 часова из Бара за Петроварадин, као и возом број 1.131 са поласком у 9.02 часова из Петроварадина за Бар обезбеђен је аутобуски превоз на релацији Бар-Пријепоље теретна-Бар, објављено је на сајту "Србијавоза".