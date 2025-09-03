light rain
28°C
03.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) АПОКАЛИПТИЧНО НЕВРЕМЕ ОБРУШИЛО СЕ НА СРБИЈУ! У Крагујевцу олуја ломила стабла, носила столице и саксије, у Ваљеву ударао град величине ораха!

03.09.2025. 17:43 18:07
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
с
Фото: Printscreen/Instagram/kragujevcani.rs

БЕОГРАД: Невреме праћено пљусковима, олујним ветровима и градом погодило је данас у поподневним сатима више градова у Србији, међу којима су Крагујеавц, Уб и Ваљево.

Око 16 сати невреме је погодило Крагујевац, где је олујни ветар носио столице у баштама кафића, саксије са тераса и ломио стабла и гране дрвећа.

Обилне падавине, како се види на снимцима са друштвених мрежа, изазвале су задржавање воде и бујице на улицама града.

Невреме је прво погодило Подриње и Златиборски округ, а потом Шумадију, Срем, Мачву и Колубарски округ.

Невреме у Ваљеву, Убу и околини почело је олујним ветром и кишом, која је убрзо прешла у град.

Град величине ораха у Ваљеву прекрио је дворишта и улице и изазвао велике проблеме у саобраћају, као и на пољопривредним газдинствима.

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је хитно упозорење на интензивне пљускове, грмљавину и град на ширем подручју Београда.

Јака конвективна облачност која у јужним деловима Београда (на подручју општине Барајево) условљава интензивне пљускове са грмљавином, локално град и олујни ветар, у наредна два сата премештаће се на североисток преко Рушња и Врчина, а затим даље ка Винчи, објављено је на сајту РХМЗ-а.

 

У западној, источној, југоисточној и западној Србији на снази је наранџасто упозорење због грмљавине и кише. 

У осталим деловима Србије на снази је жуто упозорење због грмљавине и кише, као и високе температуре.

 

Метео невреме србија крагујевац Ваљево
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај