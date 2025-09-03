(ВИДЕО) АПОКАЛИПТИЧНО НЕВРЕМЕ ОБРУШИЛО СЕ НА СРБИЈУ! У Крагујевцу олуја ломила стабла, носила столице и саксије, у Ваљеву ударао град величине ораха!
БЕОГРАД: Невреме праћено пљусковима, олујним ветровима и градом погодило је данас у поподневним сатима више градова у Србији, међу којима су Крагујеавц, Уб и Ваљево.
Око 16 сати невреме је погодило Крагујевац, где је олујни ветар носио столице у баштама кафића, саксије са тераса и ломио стабла и гране дрвећа.
Обилне падавине, како се види на снимцима са друштвених мрежа, изазвале су задржавање воде и бујице на улицама града.
Невреме је прво погодило Подриње и Златиборски округ, а потом Шумадију, Срем, Мачву и Колубарски округ.
Невреме у Ваљеву, Убу и околини почело је олујним ветром и кишом, која је убрзо прешла у град.
Град величине ораха у Ваљеву прекрио је дворишта и улице и изазвао велике проблеме у саобраћају, као и на пољопривредним газдинствима.
Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је хитно упозорење на интензивне пљускове, грмљавину и град на ширем подручју Београда.
Јака конвективна облачност која у јужним деловима Београда (на подручју општине Барајево) условљава интензивне пљускове са грмљавином, локално град и олујни ветар, у наредна два сата премештаће се на североисток преко Рушња и Врчина, а затим даље ка Винчи, објављено је на сајту РХМЗ-а.
У западној, источној, југоисточној и западној Србији на снази је наранџасто упозорење због грмљавине и кише.
У осталим деловима Србије на снази је жуто упозорење због грмљавине и кише, као и високе температуре.