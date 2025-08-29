(ФОТО, ВИДЕО) ОВО ЈЕ БЕБА КОЈА ЈЕ ОСТАВЉЕНА У КЕСИ ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА Форензичари на терену, полиција чешља околину у потрази за траговима
29.08.2025. 10:43 11:44
Новорођенче старо седам данас пронађено је јутрос у кеси поред контејнера у Дунавској улици у Земуну.
После потпуне драме која се одиграла у Земуну, полиција пажљиво претражује терен у нади да ће наћи доказе који би могли да расветле најважније питање: Ко је, када и зашто оставио тек рођену девојчицу?
Брзом реакцијом храбре земунке, која је зачула плач, беба је спашена стравичне судбине.
Срећом, херојина Маја Миладиновић наишла је у правом тренутку.
