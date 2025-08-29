clear sky
30°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО, ВИДЕО) ОВО ЈЕ БЕБА КОЈА ЈЕ ОСТАВЉЕНА У КЕСИ ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА Форензичари на терену, полиција чешља околину у потрази за траговима

29.08.2025. 10:43 11:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Информер
Коментари (0)
Дневник
Фото: Дневник

Новорођенче старо седам данас пронађено је јутрос у кеси поред контејнера у Дунавској улици у Земуну.

После потпуне драме која се одиграла у Земуну, полиција пажљиво претражује терен у нади да ће наћи доказе који би могли да расветле најважније питање: Ко је, када и зашто оставио тек рођену девојчицу?

Брзом реакцијом храбре земунке, која је зачула плач, беба је спашена стравичне судбине.

Срећом, херојина Маја Миладиновић наишла је у правом тренутку.

Фотографију девојчице погледајте ОВДЕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

земун
Извор:
Дневник, Информер
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај