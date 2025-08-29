(ВИДЕО) БЕБА ИМА САМО СЕДАМ ДАНА, БИЛА ЈЕ У ЗАТВОРЕНОЈ КЕСИ! Исповест херојине која је пронашла дете ОСТАВЉЕНА ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА
Новорођенче старо свега седам дана пронађено је у раним јутарњим часовима у затвореној кеси, поред једног контејнера у Земуну.
Маја Миладиновић пронашла је бебу поред контејнера у Дунавској улици у Земуну док је хранила мачке.
- Шетала сам куцу и стала да нахраним мачке када сам чула неки звук, то није плач, мислила сам да је неко мјаукање. Помислила сам да је маца која се сакрила иза контејнера. Желела сам да је пронађем и нахраним, међутим тај звук је престао. Таман сам мислила да ми се учинило кад је почео опет. Прошла сам иза и у грмљу видела кесу, затворену, мислила сам да се маца завукла и да не може да изађе, узела сам кесу и видела тиркизно ћебенце. Када сам отворила, унутра је била беба. Девојчица је - рекла је Миладиновић, још под утиском.
Она додаје да је одмах позвала хитну помоћ и да су они брзо стигли.
- Ја сам и снимила бебу, погледајте каква је - рекла је одушевљено жена која је данас спасила један живот.
По доласку медицинске екипе ова госпођа је објаснила како се све одиграло, а на питање докторке да ли је она добро, рекла је зачуђено:
- Ја сам добро, само сам шокирана.
Потпуно разумљиво у оваквој ситуацији, али важно је да је девојчица која је пронађена у затвореној кеси, остављена да се угуши, сада на сигурном, наводи Информер.
Новорођенчесе тренутно налази у КБЦ Земун на оделењу педијатрије, а према првим информацијма оно је за сада у добром здравственом стању.