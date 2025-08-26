(ФОТО/ВИДЕО) ВАТРА ГУТА ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ, ДИМ ВИДЉИВ ИЗ СВИХ ДЕЛОВА ГРАДА Велики пожар између Каћа и Будисаве У БЛИЗИНИ РАФИНЕРИЈЕ, ангажоване све екипе ватрогасаца
26.08.2025. 11:51 12:26
Велики пожар на индустријском објекту између Каћа и Будисаве избио је данас око 11.00 часова
Црни дим који куља видљив је из свих делова града, а детонације одјекују.
Како Дневник сазнаје, индустријски објекат је пун пластичног и другог отпада.
На терену су све расположиве јединице ватрогасаца.
Ускоро опширније...