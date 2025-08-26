few clouds
26°C
26.08.2025.
Нови Сад
eur
117.17
usd
100.0854
(ФОТО/ВИДЕО) ВАТРА ГУТА ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ, ДИМ ВИДЉИВ ИЗ СВИХ ДЕЛОВА ГРАДА Велики пожар између Каћа и Будисаве У БЛИЗИНИ РАФИНЕРИЈЕ, ангажоване све екипе ватрогасаца

26.08.2025. 11:51 12:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф
пожар
Фото: Дневник

Велики пожар на индустријском објекту између Каћа и Будисаве избио је данас око 11.00 часова

Црни дим који куља видљив је из свих делова града, а детонације одјекују.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 193_ns (@193ns_rs)

Како Дневник сазнаје, индустријски објекат је пун пластичног и другог отпада.

На терену су све расположиве јединице ватрогасаца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Ускоро опширније...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Вести Хроника
