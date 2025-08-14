clear sky
(ВИДЕО) „Фотографија је каo сегмент извучена из контекста“ ОГЛАСИО СЕ МУП поводом слике на друштвеним мрежама на којој ПОЛИЦАЈАЦ УДАРА ЖЕНУ

14.08.2025. 17:11 17:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: MUP

Поводом фотографије која се појавила на друштвеним мрежама, а на којој је представљено да припадник Министарства унутрашњи послова удара женску особу, МУП обавештава јавност да је фотографија настала као сегмент извучен из контекста, и злоупотребљена у намери да се полиција представи као насилна.

Догађај се одиграо 13. августа 2025. године, око 23 часа, у улици Kраља Милана ка Славији, када је током потискивања окупљених дошло до напада на припаднике Жандармерије. На полицајце су бацали бетонске коцке, каменице, стаклене флаше и друге предмете, угрожавајући њихове животе и здравље.

Женска особа са фотографије у том тренутку је металном шипком ударала припаднике Жандармерије који су средства принуде употребили са циљем одбијања напада од себе.

Министарство унутрашњих послова неће толерисати насиље над полицијским службеницима, нити покушаје лажног приказивања њиховог рада, у намери да им се уруши углед.

Полиција наставља интензиван рад на идентификацији свих лица која су угрожавала јавни ред, мир и безбедност грађана.
 

МУП фотографија МУП Србије полицајац
Вести Хроника
13.08.2025. 21:51 21:54
