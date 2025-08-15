clear sky
ГОРИ „СИМПОВА“ ФАБРИКА У КУРШУМЛИЈИ Пожар захватио халу и помоћни објекат! Ватра се незаустављиво шири, ЦРНИ ДИМ КУЉА НА СВЕ СТРАНЕ (ВИДЕО)

15.08.2025. 17:00 17:06
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Фото: pixabay.com/ dnevnik.rs

Велики пожар избио је данас поподне у у фабрици Симпо Шик у Куршумлији.

У 15:05 часова, добијена је дојава да у насељу Марковић у Куршумлији, гори објекат Симпо Шик. Доласком на лице места установљено је да гори хала и помоћни објекат -незванично сазнаје "Блиц".

На лице места су припадници ВСЈ Куршумлије, 4 ватрогасца-спасиоца са 2 возила и 2 цистерне ЈКПД Топлица Куршумлија.

Како се може видети на снимку објављеном на друштвеним мрежама, огроман пожар прети да захвати целу фабрику, ватра незаустављиво гута цео објекат, а густ црни дим куља у небо.

За сад нема вести о повређенима.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пожари Србија пожар симпо
Вести Хроника
