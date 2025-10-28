ИЗБОДЕН МУШКАРАЦ У СТОМАК: Инцидент у Новом Пазару! Емотивна партнерка била у другој соби, НИЈЕ НИШТА ЧУЛА
НОВИ ПАЗАР: Током поподневних сати у улици Стане Бачанин у Новом Пазару дошло је до инцидента у којем је тешко повређен мушкарац Н.Р. (44).
Према првим иннформацијама са терена, он је задобио убодну рану у пределу стомака.
Повређени мушкарац је возилом Хитне помоћи превезен у Општу болницу Нови Пазар, где му је пружена неопходна медицинска помоћ.
За сада нема информација о степену његових повреда нити о његовом тренутном здравственом стању, потврђено је за РИНУ.
На место догађаја одмах је изашла полиција, која је у стану затекла емотивну партнерку повређеног.
Према наводима извора из истраге, она је изјавила да се у тренутку инцидента налазила у другој соби и да није приметила ништа необично.
Полиција је обавила увиђај, а истрага о околностима под којима је дошло до повређивања је у току.