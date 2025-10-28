clear sky
ИЗБОДЕН МУШКАРАЦ У СТОМАК: Инцидент у Новом Пазару! Емотивна партнерка била у другој соби, НИЈЕ НИШТА ЧУЛА

28.10.2025. 17:24 17:29
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
рина
Фото: RINA

НОВИ ПАЗАР: Током поподневних сати у улици Стане Бачанин у Новом Пазару дошло је до инцидента у којем је тешко повређен мушкарац Н.Р. (44).

Према првим иннформацијама са терена, он је задобио убодну рану у пределу стомака.

Повређени мушкарац је возилом Хитне помоћи превезен у Општу болницу Нови Пазар, где му је пружена неопходна медицинска помоћ.

За сада нема информација о степену његових повреда нити о његовом тренутном здравственом стању, потврђено је за РИНУ.

На место догађаја одмах је изашла полиција, која је у стану затекла емотивну партнерку повређеног.

Према наводима извора из истраге, она је изјавила да се у тренутку инцидента налазила у другој соби и да није приметила ништа необично.

Полиција је обавила увиђај, а истрага о околностима под којима је дошло до повређивања је у току.

 

убоден убоден ножем инцидент
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
