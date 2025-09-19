clear sky
Мучили га српом, чекићем, мачетом и упаљачем! Ухапшени осумњичени за МОНСТРУОЗАН НАПАД НА МАЛОЛЕТНИКА код школе на Звездари! НАНЕЛИ МУ ТЕШКЕ ПОВРЕДЕ

19.09.2025. 22:52 22:54
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: Dnevnik.rs

Полиција у Београду у петак је ухапсила А .Ј. (19) и В. И. (18), одредила задржавање до 48 сати и писала пријаву за злостављање и мучење, тешке телесне повреде и разбојништво, сазнаје Телеграф.

Они се сумњиче да су 10. септембра малолетног В. Д. (17) мучили и српом, чекићем, мачетом и упаљачем нанели му тешке телесне повреде.

Истрагу води Прво основно јавно тужилаштво у Београду, јавља Телеграф.

 

мучење малолетник звездара
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
