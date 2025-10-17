clear sky
ОСУЂЕНИ ЈЕР СУ ЗЛОУПОТРЕБОМ ТЕШКИХ ПРИЛИКА ТЕРАЛИ ОШТЕЋЕНОГ ДА ПРОСИ И УЗИМАЛИ МУ НОВАЦ Потврђена пресуда седмочланој групи због трговине људима

17.10.2025. 08:35 08:48
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
а
Фото: архива Дневника

Апелациони суд у Новом Саду потврдио је пресуду новосадског Вишег суда од 17. марта ове године којом је Љуба Неда (68) осуђен на три године и четири месеца затвора, Данка Неда (42) на три и по године, Милка Кишја (47) на годину дана кућног затвора, Слободан Николић (67) на три године, а Станимир Шошић (43) на две и по године затвора.

Окривљеном Душку Николићу (45) се судило у одсуству и њему је изречена казна затвора у трајању од две године. Њих шесторо је оглашено кривим због кривичног дела трговина људима, док је окривљени Бранислав Вахт (53) због кривичног дела трговина људима у помагању осуђен на 10 месеци затвора у кућним условима .

Они су, свако у оквиру појединачно утврђених радњи извршења, у периоду од половине 2006. године до краја јануара 2010. године, злоупотребом тешких прилика, терали оштећеног Н. К. да проси и узимали тај новац који су трошили за сопствене потребе на територији Републике Србије и Црне Горе.

Више пута мењан Кривични законик

- Имајући у виду да је реч о времену извршења у оквиру ког периода је више пута мењан Кивични законик, а које све измене су за предметно кривично дело знатно блаже од сада важећег, суд је, на сваког окривљеног појединачно, применио одредбе оног који је сходно члану 5 КЗ најповољнији - наводе у новосадском Вишем суду.

Иначе, Н. К., са којим су поједини осуђени били у крвном сродству, због тешко нарушеног здравствeног стања је био трајно упућен на туђу негу, бригу и старање.

На првостепену пресуду жалили су се новосадско Више јавно тужилаштво, али и браниоци свих окривљених, али је Апелациони суд те жалбе одбио као неосноване, те потврдио првостепену пресуду.

У образложењу своје одлуке, другостепени суд је навео да је првостепени суд без битних повреда одредаба кривичног поступка, правилно и потпуно утврдио чињенице од значаја за доношење законите и правилне одлуке, те за исте дао ваљане и аргуменотване разлоге у пресуди.

