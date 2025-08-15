„Полиција увела чланице покрета у Владу да их заштити“ ДЕМАНТ МУП – а О НАВОДНОМ МАЛТРЕТИРАЊУ ОБРЕНОВЧАНКЕ (22) Три сата по поноћи осумичени пуштени из полицијске станице
БЕОГРАД: Код Н. С. је пронађена бакља. Током целог поступка није било примене средстава принуде, везивања, вређања или било каквог малтретирања, наводи се у саопштењу.
Министарство унутрашњих послова најоштрије демантује наводе који су се данас појавили у појединим медијима и на друштвеним мрежама о наводном малтретирању Н.С. у згради Владе Републике Србије, истичући да је полиција поступала у складу са законом, а у зграду Владе су уведени искључиво ради заштите њихове безбедности.
Како се наводи у саопштењу МУП-а, Н. С. (22) из Обреновца, чланица покрета Млади Борба, је заједно са С. З. (25) из Ниша, Д. Ц. (26) из Београда, Ђ. К. (41) из Београда, Ђ. М. (24) из Пожаревца и Р. Н. (26) из Београда, касно синоћ, 14. августа, око 23 часа на углу улица Кнеза Милоша и Немањине учествовала у незаконитом јавном окупљању и блокади саобраћаја.
Игноришући упозорења полицијских службеника, наведена група је позивала грађане на напад на полицију, а потом каменицама, стакленим флашама и бакљама гађала полицијске службенике и зграду Владе Републике Србије у Немањиној 11.
Полиција је ова лица увела у зграду Владе искључиво ради њихове заштите, док по њих не стигне службено возило и превезе их у Полицијску станицу Стари град на даље поступање, наводи се у саопштењу.
Код Н. С. том приликом је пронађена бакља. Око 01.30 часова, наведена лица су полицијским возилом доведена у ПС Стари град, одмах је контактиран дежурни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Београду, који се изјаснио да нема елемената кривичног дела, као и дежурни судија за прекршаје, који је наложио да се против свих лица поднесу прекршајне пријаве у редовном поступку за прекршај из Закона о јавном реду и миру.
У 03.00 часа лица су пуштена из полицијске станице, истиче се.
Током целог поступка није било примене средстава принуде, везивања, вређања или било каквог малтретирања. Све радње полиције спроведене су у складу са законом и искључиво ради заштите јавног реда, мира и безбедности учесника и грађана.
Министарство унутрашњих послова је позвало све медије да објављују само проверене информације и да се уздрже од ширења неистина којима се наноси штета угледу државних органа и обмањује јавност.
Танјуг