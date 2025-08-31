overcast clouds
ПРЕМИНУО РАЊЕНИ МЛАДИЋ Повређен је синоћ у нападу ножем у Београду!

31.08.2025. 08:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Фото: Dnevnik.rs

Један од двојице младића (23), који су тешко повређени у нападу ножем ноћас на Врачару, преминуо је у Ургентном центру, сазнаје Телеграф.

Како сазнајемо, двојица нападача су ножевима избола младиће испред кладионице у Курсулиној улици на Врачару.

До напада је дошло око 2:30 сати, након чега су младићи са тешким повредама превезени у Ургентни центар.

Нажалост, један од њих је подлегао повредама.

Покренута је акција Вихор 3, која је јутрос прекинута.

У току је потрага за нападачима.

Telegraf.rs

